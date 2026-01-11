Forbidden Fruit, anticipazioni 12 gennaio: Asuman si scusa con Zeynep, Ender si concentra su Erim

Nuova settimana su Canale 5 per la dizi turca Forbidden Fruit. La serie, in onda dal lunedì al sabato, torna alle 14.10: nel prossimo episodio vedremo Ender pronta a riaccogliere Erim a casa, mentre Asuman si scuserà con Zeynep per le tante bugie dette alla figlia.

Dov'eravamo rimasti

A una festa a casa di Elif, Zeynep ha conosciuto Hazal: sentendo che era rimasta senza lavoro, la ragazza le ha offerto un lavoro. Zeynep però, non sapeva che Hazal è in realtà la ex storica di Alihan, suo marito. Ma Zeynep è venuta a conoscenza di qualcosa ancora più sconvolgente: lei e Yildiz hanno solo la madre in comune. Il padre di Yildiz, Mustafa, aveva ucciso quello di Zeynep, ai tempi amante della moglie: ecco dunue scoperto perché l'uomo era stato in carcere e chi aveva ucciso.

Nel frattempo, per la prima volta, Ender ha incontrato il figlio Yigit.

Anticipazioni 12 gennaio: Asuman si scusa con Zeynep, Ender si concentra su Erim

In preda al rimorso per quello che ha rivelato alle figlie, Asuman chiede scusa a Zeynep: la donna si presenta sotto casa della figlia e Alihan per poter parlare con lei, chiedendole perdono non solo per aver mentito sul padre, ma per tutte le bugie che le ha raccontato per tutta la vita.

Il giorno seguente, Erim esce dall'ospedale: spaventato all'idea di tornare a casa del padre, dove c'è anche Yildiz, il ragazzino preferisce andare a casa della madre. Così Ender, ora che il figlio sta per essere dimesso, mette subito le cose con chiaro: annuncia a Kaya che vuole riflettere sulla loro storia, dato che al momento la sua priorità è occuparsi di Erim. Inoltre, visto che momentaneamente i rapporti con Halit sono buoni, non vuole rovinare l'equilibrio che si è creato uscendo allo scoperto: rendere pubblica la loro relazione, potrebbe compromettere tutto.