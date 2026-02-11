Forbidden Fruit, anticipazioni 12 febbraio: Zehra viene truffata

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di giovedì 12 febbraio vedremo Zehra dare l'ok per la pubblicazione del suo libro; alla notizia della pubblicazione però, Halit non sarà affatto felice perché è convinto che quello della figlia non sia stata affatto una buona idea. Inoltre scopriremo il legame di Caner con un altro personaggio, Leyla: per conto suo, Canaer intercederà con Kaya chiedendogli un favore. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Indignata per essere stata confinata nelle stanze della servitù, Yildiz ha iniziato a pensare come rivalersi su Halit e Sahika per l'umiliazione subita. Intanto la futura moglie di Halit continua a manovrare tutta la famiglia: incoraggia Yigit a corteggiare Lila e fomenta Zehra riguardo la pubblicazione del suo libro, passandole il contatto di una casa editrice che lo avrebbe rifiutato. Nel frattempo Zehra riesce però, per puro caso, a imbattersi in un altro editore che, ormai vicino al fallimento, si dichiara disposto a stamparlo in cambio di un cospicuo anticipo.

Anticipazioni 12 febbraio: Zehra viene truffata

Zehra accetta di far stampare il suo libro in cambio dell'anticipo che le è stato chiesto. Quando però racconta la bella notizia alla famiglia, il padre non si dimostra affatto entusiasta: anzi, Halit le dice che è stata truffata, lasciando la figlia molto delusa. Nel frattempo, Leyla incontra Kaya in una boutique: la ragazza si trova lì perché vuole candidarsi per un'offerta di lavoro; una volta uscita, si mette sulle tracce di Caner. Scopriamo così che i due sono fratello e sorella: Leyla gli chiede perciò di aiutarla a trovare un lavoro e Caner, dapprima contrario, alla fine accetta e decide di mettere una buona parola per lei proprio con Kaya.