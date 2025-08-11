Forbidden Fruit, anticipazioni 12 agosto: Yildiz fa arrabbiare Halit, Alihan cerca di recuperare con Zeynep

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel pomeriggio di Canale 5. Nell' episodio di martedì 12 agosto vedremo Zeynep e Alihan a cena con Yildiz e Halit, mentre Zehara tornerà a casa dal padre.

Ma scopriamo più nello specifico cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Zeynep si è lasciata convincere da Emir e Alihan ed è uscita con loro. Nel corso della serata però, ha bevuto più del dovuto e ha finito con l'insultare gli amici, in particolare Alihan.

Nel frattempo Zehra, fresca di matrimonio con Sinan, ha scoperto che il marito stava progettando la fuga insieme ad un'altra donna. Incredula di quello che ha saputo, ha raccontato tutto al padre Halit, il quale si è infuriato per la leggerezza della figlia: non solo si è sposata subito con un uomo appena conosciuto, ma ora è anche indebitata per l'apertura della clinica.

Anticipazioni 12 agosto: Yildiz fa arrabbiare Halit, Alihan cerca di recuperare con Zeynep

Forbidden Fruit

La serata di Zeynep è finita nel peggiore dei modi, ma come se non bastasse, Yildiz ed Halit l'hanno sorpresa a dormire insieme ad Alihan. Sapendo quanto la ragazza si senta a disagio, Alihan decide allora di organizzare una cena con i due. L'intenzione è spiegare che si sia trattato di un equivoco, perché tra loro non c'è più nulla.

Intanto Zehra è tornata a casa di Halit, creando malumore in Yildiz. La bionda infatti, alle prese con questo ritorno alla villa, si dimostra sempre più insofferente. Da una sorella all'altra, Zeynep è in un momento di grande difficoltà: tornata da Atlanta, non sa come fare per risolvere la sua situazione lavorativa. Nel frattempo, Cem continua a ronzarle intorno, causando sempre di più la forte gelosia di Alihan.

Yildiz infine, fa andare su tutte le furie Halit. Durante un evento mondano infatti, avvia una diretta social insieme a Defne, in cui le due si divertono a prendere in giro la manager del locale. Quando Halit viene a conoscenza di questa ennesima bravata, si arrabbierà moltissimo.