Forbidden Fruit, anticipazioni 11 marzo: il vero Halitcan torna a casa, Halit si pente con Yildiz

Finalmente, si scioglie il mistero sul bambino di Yildiz. Nell' episodio di mercoledì 11 marzo di Forbidden Fruit infatti, grazie a un test di maternità e all'intervento di Ender, Yildiz e Halit scopriranno dove si trova la famiglia che ha il vero Halitcan e riusciranno a riportarlo a casa; Halit si dimostrerà molto pentito nei confronti di Yildiz e le farà una proposta che lei, però, non accetterà.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Leyla ha suggerito a Yildiz di effettuare un test di maternità, ipotizzando uno scambio di neonati in ospedale. Il risultato però, è negativo: Halitcan dunque non solo non è figlio di Halit, ma nemmeno suo. L bionda, disperata, ha così avuto conferma dello scambio di bambini. A questo punto, in suo aiuto, è intervenuta Ender. La donna infatti, ha costretto il direttore dell'ospedale a collaborare e a contattare le famiglie dei bambini nati quel giorno.

Anticipazioni 11 marzo: il vero Halitcan torna a casa, Halit si pente con Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

Ender ha scoperto dove si trova il neonato che stanno cercando. L'ex moglie di Halit fa sapere a Yildiz che la famiglia che ha il vero Halitcan si è trasferita in Australia: un'informazione che getta la ragazza nello sconforto più totale. Fortunatamente però, Halit riuscirà a rintracciare la famiglia e a riportare il bambino a casa.

Yildiz dunque non mentiva: Halitcan è davvero il figlio di Halit. Confermata la paternità del piccolo dunque, l'imprenditore si pentirà e chiederà a Yildiz di tornare a vivere insieme; lei però, dopo tutto quello che ha passato e le accuse che le sono state rivolte, rifiuta.

A tutta la famiglia, intanto, viene comunicata la notizia del fratellino in arrivo: il più scioccato di tutti è Erim, su cui nel frattempo, istigato da Sahika, Yigit sta facendo pressione per convincerlo a studiare all'estero.