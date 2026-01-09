Forbidden Fruit, anticipazioni 10 gennaio: Zeynep offre un lavoro alla ex di Alihan, Yigit incontra Ender

Nuovo appuntamento domani alle 15.00 con Forbidden Fruit, la dizi turca divenuta un appuntamento fisso nel pomeriggio di Canale 5 e, dopo la conclusione di Tradimento, in onda anche al giovedì in prima serata.

Nell' episodio di sabato 10 gennaio Zeynep conoscerà la ex storica di Alihan finendo per darle un lavoro, mentre Ender farà un incontro molto importante: quello col figlio Yigit.

Ecco dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha tutta la famiglia Argun contro: quando infatti Mustafa ha deciso di vendicarsi su Halit per avergli negato un prestito, la vendetta dell'uomo ha finito per coinvolgere Erim. Il figlio di Ender e Halit è stato colpito da un colpo di pistola e ha lottato tra la vita e la morte.

Dopo il terribile incidente, gli Argun sono coalizzati contro Yildiz: la ritengono responsabile del gesto del padre, in quanto proveniente da una famiglia che porta solo problemi.

Anticipazioni 10 gennaio: Zeynep offre un lavoro alla ex di Alihan, Yigit incontra Ender

Locandina di Forbidden Fruit

Dopo aver saputo cosa gli è successo, Erim ha paura di tornare a casa del padre. Il ragazzino preferisce andare a vivere dalla madre una volta dimesso; così Halit, dopo aver lottato per l'affidamento di Erim, si vede costretto ad accontentarlo.

Nel frattempo Zehra e Caner cercano di fare chiarezza sul loro rapporto: tutto è iniziato con la notte insieme dopo il matrimonio di Zeynep e Alihan, e la relazione che sembrava finita prima di iniziare, va avanti mantenendo il segreto sia con la famiglia che con li amici. Zeynep e Alihan invece, partecipano a una festa organizzata da Elif: una festa solo con pochi amici, ma in cui c'è Hazal. La ragazza racconta di essere stata appena licenziata, perciò Zeynep le offre un lavoro: la mora non sa però che Hazal non è una persona qualsiasi, ma la ex storica di suo marito Alihan.

Intanto, Yigit decide di incontrare Ender, la quale altri non è che la sua madre biologica.