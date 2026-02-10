Forbidden Fruit, anticipazioni 11 febbraio: Yildiz prepara la rivalsa su Sahika e Halit

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio della rete dal lunedì al sabato. Nell' episodio di mercoledì 11 febbraio Yildiz inizierà a pensare come farla pagare a Sahika e Halit, che l'hanno esclusa dalla famiglia mandandola a vivere nell'ala di casa riservata alla servitù. Nel frattempo Sahika porterà scompiglio in famiglia, manipolando tutti e provando a illudere Zehra riguardo la pubblicazione del suo libro. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yigit ha aiutato Zehra a recuperare il contenuto del computer: la ragazza temeva di aver perso il suo libro, ma Yigit è riuscito a salvarlo nonostante il computer hackerato. In questo modo, Yigit si è guadagnato non solo la stima di Zehra, ma quella dell'intera famiglia.

Yildiz nel frattempo, attraverso i suoi ricordi, ci ha fatto scoprire che Ender è ancora viva: anzi, è stata proprio lei, quella che una volta era la sua acerrima nemica, a spingerla a tornare a Istanbul per riconquistare il suo posto in famiglia. Appena arrivata però, Sahika ha fatto subito in modo di sabotare Yildiz, mandandola a vivere nelle stanze riservate alla servitù: non è sta lei però a chiederlo ad Halit, lo ha fatto fare a Erim.

Anticipazioni 11 febbraio: Yildiz prepara la rivalsa su Sahika e Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Indignata per essere stata relegata negli alloggi della servitù, Yildiz inizia a mettere a punto un piano di rivalsa contro Halit e Sahika. Quest'ultima continua a manovrare tutti come fossero pedine: incoraggia Yigit a corteggiare Lila e alimenta le illusioni di Zehra sulla pubblicazione del suo libro, passandole il contatto di una casa editrice destinata a respingerlo. Nel frattempo Zehra, riesce casualmente a imbattersi in un altro editore che, ormai vicino al fallimento, si dichiara disposto a stamparlo in cambio però di un cospicuo anticipo.