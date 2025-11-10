Forbidden Fruit, anticipazioni 11 novembre: Alihan e Halit fanno pace

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit. In onda dalla scorsa estate, inizialmente in sostituzione di Tradimento, la serie è ormai un appuntamento fisso del primo pomeriggio della rete.

Nell' episodio di martedì 11 novembre Alihan scoprirà la verità su Halit, riguardo a cui capirà di essersi sbagliato. A questo punto, molte cose cambieranno per l'imprenditore.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan ha scoperto chi era l'uomo con cui la madre aveva avuto una relazione clandestina, relazione che aveva fatto naufragare il matrimonio dei suoi genitori procurandogli tanto dolore durante l'infanzia. Quando Alihan ha capito che si trattava di Halit, ha subito meditato vendetta: sentitosi tradito dal vecchio amico di famiglia, nonché ex marito della sorella, ha finito addirittura per sposare Ender pur di poterlo danneggiare. Grazie a questo matrimonio per interesse infatti, è diventato proprietario di una percentuale della azioni della Falkon Aviation.

Tutto era partito quando Alihan aveva visto l'orologio che Halit voleva regalare a Erim per il suo compleanno. Cioè lo stesso orologio che aveva già visto anni prima, appartenente all'amante della madre.

Anticipazioni 11 novembre: Alihan e Halit fanno pace

Locandina di Forbidden Fruit

Alihan ha in mano due orologi identici, e li sta mostrando scioccato all'amico Hakan: i due orologi uguali ricevuti da Halit infatti, sono la prova che non era lui l'uomo misterioso. Alihan è disperato per averlo accusato ingiustamente.

Halit spiegherà ad ad Alihan che il secondo orologio, di cui è da poco entrato in possesso, apparteneva in realtà al suo primo socio, recentemente scomparso. Era lui dunque l'amante della madre di Alihan.

Grazie a questa prova, Alihan e Halit si riappacificano. Ma ora che i due sono di nuovo in buoni rapporti, rimane l'errore di Alihan: il matrimonio con Ender. Che ne sarà ora, di queste nozze? Di certo, ci saranno delle conseguenze...