Forbidden Fruit, anticipazioni 10 novembre: Yildiz ha Ender in pugno

Nuova settimana per Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì, sulla rete ammiraglia Mediaset alle 14.10.

Nell' episodio di lunedì 10 novembre Ender scoprirà che conclusa la loro breve alleanza, Yildiz è tornata ad essere la sua nemica di sempre.

Ma vediamo più ne dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Emir e Lila hanno annunciato la loro relazione ad Halit e Zerrin: i genitori della ragazza non ne sono rimasti affatto contenti, essendo Erim un semplice dipendente dell'azienda di famiglia. Ma il ragazzo ha perso presto il lavoro: poco dopo infatti, Gulden ha ingannato Emir facendo credere ad Alihan che le avesse sottratto dei soldi. È stata poi Yildiz a confrontarsi con Gulden e ad offrirle soldi in cambio di una spiegazione: è a questo punto che ha scoperto che, dietro a tutto, c'era Ender.

Anticipazioni 10 novembre: Yildiz ha Ender in pugno

Locandina di Forbidden Fruit

All'idea che Ender sia responsabile del licenziamento di Emir, Caner è a dir poco fuori di sé. La sorella stavolta si è spinta davvero oltre: i due hanno perciò un'accesa discussione, con Caner che l'accusa di aver fatto perdere il lavoro all'amico. Ender scopre così che Yildiz l'ha incastrata: è stata la bionda a raccontare questa versione dei fatti a Caner.

Ender si mette allora sulle tracce di Gulden, con lo scopo di rintracciarla per discolparsi, ma scopre che Yildiz l'ha fatta sparire. In seguito, Ender racconta ciò che ha scoperto a Caner, ma è comunque costretta a chiedere pubblicamente scusa a Emir per riconquistare l'affetto del fratello.

Yildiz intanto, vuole riappacificarsi con Zeynep. Anche lei prova a chiedere pubblicamente scusa, ma non ottiene lo stesso risultato di Ender con Caner. Anzi, Zeynep le dice che accetterà le sue scuse a un patto: Yildiz dovrà parlare con Hakan e convincerlo a perdonare Irem, spiegandogli che la cugina non ha nulla a che vedere con le sue macchinazioni.