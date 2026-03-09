Forbidden Fruit, anticipazioni 10 marzo: Ender costringe il direttore dell'ospedale a collaborare

Yildiz, Leyla ed Ender collaborano per venire a capo del mistero sulla paternità di Halitcan. Nell'episodio di martedì 10 marzo di Forbidden Fruit infatti, le tre sospetteranno di uno scambio di culla e, dopo un altro test risultato negativo, Ender passerà a chiedere la collaborazione dell'ospedale. Sahika intanto, continua a tessere la sua rete ai danni della famiglia di Halit e, ancora, nel mirino c'è Erim. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Dopo il ritorno di Yildiz, il piano di Sahika di sposare Halit fallisce. Decisa comunque a mettere le mani sui suoi soldi, la donna sta provando a manipolare tutte le persone a lui vicine. Quando Yigit le ha raccontato di aver baciato Lila e di essersi avvicinato a lei, Sahika gli ha ordinato di prendere le distanze nella convinzione che, mostrandosi sfuggente, l'interesse della ragazza sarebbe aumentato. Così Yigit ha seguito il consiglio e si è mostrato improvvisamente freddo con Lila, che sta soffrendo molto per questo cambiamento.

Anticipazioni 10 marzo: Ender costringe il direttore dell'ospedale a collaborare

Locandina di Forbidden Fruit

Halitcan è risultato non essere figlio di Halit: dopo un primo momento di sorpresa, Yildiz ha subito pensato che dietro potesse esserci Sahika. Tuttavia la ragazza non sa come dimostrare il contrario, e cioè che il bambino è davvero di Halit. A questo punto, Leyla suggerisce a Yildiz di effettuare un test di maternità, ipotizzando uno scambio di neonati in ospedale. Il risultato però, è negativo e Yildiz sprofonda nella disperazione perché non sa come fare.

Con la ragazza che non sa più come dimostrare la verità, interviene anche Ender. La donna costringe il direttore dell'ospedale a collaborare e a contattare le famiglie dei bambini nati quel giorno.

Nel frattempo Sahika, dopo averlo spinto a drogare il ragazzo, incarica Yigit di convincere Erim a studiare all'estero.