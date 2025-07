Forbidden Fruit, anticipazioni 10 luglio: Alihan invita Zeynep a casa sua

Anche domani su Canale 5 alle 14.10 torna la serie turca Forbidden Fruit. Nel nuovo episodio vedremo Zeynep e Alihan in una situazione molto particolare, mentre Ender vorrà farla pagare a Yildiz per aver svelato il suo segreto a Halit.

Scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Ender e Sinan

Yildiz era andata da Halit e gli aveva insinuato dei dubbi su Ender, così l'uomo ha fatto seguire la moglie e ha scoperto che aveva un'altra relazione con il chirurgo Sinan. Ender si è perciò trovata le carte del divorzio davanti, e non ha potuto fare niente per opporsi.Halit l'ha cacciata di casa, lasciandola al verde e, soprattutto, impedendole di vedere il figlio Erim.

Quando la donna ha provato comunque ad incontrarlo, Erim è stato molto freddo con la madre: il ragazzino infatti, le dà la colpa della separazione.

Anticipazioni 10 luglio: Alihan invita Zeynep a casa sua

Locandina di Forbidden Fruit

Alihan fa a Zeynep un invito che la ragazza non si sarebbe mai aspettata. Le chiede infatti di andare a casa sua per visionare alcuni documenti; ma non finisce qui. Una volta a casa del suo capo infatti, Zeynep si sente fare una richiesta davvero inaspettata: Alihan vorrebbe che lei gli cucinasse una ciorba. Zeynep non può tirarsi indietro, perciò inizia la preparazione nel più completo imbarazzo; come se non bastasse poi, il risultato sarà tutt'altro che eccelso.

Nel frattempo Ender si trova senza un soldo, dato che Halit l'ha costretta a firmare le carte del divorzio, bloccandole l'utilizzo della carta di credito.

Ender ora si trova in una condizione miserevole, perciò, per recuperare un po' di denaro, si fa accompagnare dal fratello Caner in gioielleria: vuole infatti provare a vendere un prezioso anello che le aveva regalato l'ormai ex marito. In seguito, la donna si dirige verso il ristorante in cui lavora Yildiz e le fa una scenata in piena regola, urlando che la ragazza merita di essere licenziata immediatamente.