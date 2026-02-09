Forbidden Fruit, anticipazioni 10 febbraio: Ender è ancora viva, Yigit aiuta Zehra a salvare il suo libro

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di martedì 10 febbraio scopriremo che Ender è ancora viva e che è grazie a lei se, alla fine, Yildiz ha deciso di tornare dagli Argun. Ender infatti, l'avrebbe spinta a riprendere il suo posto in casa.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Con il ritorno di Yildiz, Sahika ha subito pensato a come metterla fuori gioco. Per riuscirci, ha convinto Erim a chiedere ad Halit di trasferire Yildiz negli alloggi dei domestici: un modo per isolarla rispetto al resto della famiglia e farle capire subito che non è la benvenuta, anche se aspetta un figlio da Halit. Nel frattempo, Zehra ha ricevuto una brutta sorpresa: il suo computer è stato violato e, quel che è peggio, il suo libro cancellato, lasciando la ragazza disperata all'idea di rinunciare al sogno di diventare scrittrice.

Anticipazioni 10 febbraio: Ender è ancora viva, Yigit aiuta Zehra a salvare il suo libro

Locandina di Forbidden Fruit

Per fortuna di Zehra, c'è qualcuno in casa Argun che sta per rivelarsi un esperto informatico. Yigit infatti interviene per recuperare il computer di Zehra che è stato violato e da cui è stato cancellato il suo libro. Riuscendo nell'impresa, ora che Zehra pensava fosse tutto perduto, Yigit si guadagna non solo la stima di Zehra, ma quella di tutti.

Yildiz nel frattempo, è protagonista di un nuovo colpo di scena: attraverso i ricordi della bionda scopriamo che Ender è ancora viva, e che è stata proprio lei, quella che una volta era la sua acerrima nemica, a spingerla a tornare a Istanbul per riconquistare il suo posto in famiglia. Dopo essere misteriosamente caduta in mare, tutti pensavano che Ender fosse morta: invece la donna potrebbe presto fare il suo ingresso in scena.