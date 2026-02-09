Forbidden Fruit, anticipazioni 10 febbraio: Ender è ancora viva, Yigit aiuta Zehra a salvare il suo libro

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di martedì 10 febbraio scopriremo che Ender è ancora viva e che è grazie a lei se, alla fine, Yildiz ha deciso di tornare dagli Argun. Ender infatti, l'avrebbe spinta a riprendere il suo posto in casa.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.
Dov'eravamo rimasti
Con il ritorno di Yildiz, Sahika ha subito pensato a come metterla fuori gioco. Per riuscirci, ha convinto Erim a chiedere ad Halit di trasferire Yildiz negli alloggi dei domestici: un modo per isolarla rispetto al resto della famiglia e farle capire subito che non è la benvenuta, anche se aspetta un figlio da Halit. Nel frattempo, Zehra ha ricevuto una brutta sorpresa: il suo computer è stato violato e, quel che è peggio, il suo libro cancellato, lasciando la ragazza disperata all'idea di rinunciare al sogno di diventare scrittrice.
Anticipazioni 10 febbraio: Ender è ancora viva, Yigit aiuta Zehra a salvare il suo libro
Per fortuna di Zehra, c'è qualcuno in casa Argun che sta per rivelarsi un esperto informatico. Yigit infatti interviene per recuperare il computer di Zehra che è stato violato e da cui è stato cancellato il suo libro. Riuscendo nell'impresa, ora che Zehra pensava fosse tutto perduto, Yigit si guadagna non solo la stima di Zehra, ma quella di tutti.
Yildiz nel frattempo, è protagonista di un nuovo colpo di scena: attraverso i ricordi della bionda scopriamo che Ender è ancora viva, e che è stata proprio lei, quella che una volta era la sua acerrima nemica, a spingerla a tornare a Istanbul per riconquistare il suo posto in famiglia. Dopo essere misteriosamente caduta in mare, tutti pensavano che Ender fosse morta: invece la donna potrebbe presto fare il suo ingresso in scena.