Forbidden Fruit, anticipazioni 11 dicembre: Yildiz scopre la verità su suo padre

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. L' episodio di giovedì 11 dicembre sarà cruciale, perché svelerà qualcosa di molto importante per Yildiz. Non solo sua madre Asuman si macchierà di un delitto, ma la bionda, recatasi subito a Bursa dopo il fatto, scoprirà la verità sulle sue origini. Per la prima volta infatti, Yildiz saprà davvero chi è suo padre.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Nelle puntate precedenti

Forbidden Fruit

Mustafa, un detenuto che ha appena finito di scontare la sua pena, è uscito dal carcere ed è subito andato a casa di Asuman. L'uomo nasconde un passato misterioso, né Zeynep e Yildiz sanno chi sia quest'uomo arrivato a casa della madre.

Nel frattempo le due sorelle sono l'una impegnata nell'imminente matrimonio con Dundar, l'altra alle prese con l'ennesimo litigio col marito Halit. Non sanno però, che stanno per scoprire una verità sconvolgente.

Anticipazioni 11 dicembre: Yildiz scopre la verità su suo padre

Forbidden Fruit

Mustafa vuole avere informazioni su Yildiz: l'uomo mette Asuman alle strette e scopre così che Yildiz è sposata con Halit. Quando Mustafa dice di voler andare da Yildiz, Asuman non sa cosa fare per impedirglielo: i due hanno così una violenta colluttazione durante la quale, in preda alla rabbia, lei lo accoltella.

Arrivata la notizia di quanto avvenuto a Istanbul, Yildiz e Halit arrivano al commissariato di Bursa. Qui la figlia parla con la madre e viene a sapere qualcosa che la lascia senza parole: Yildiz scopre che Mustafa è suo padre. La ragazza quindi, capisce che Asuman le ha mentito per tutta la vita: arrabbiata, le dice che non la perdonerà mai per averle nascosto la verità per tutti questi anni. Nel frattempo, Halit raggiunge Mustafa, che è ricoverato in ospedale per le ferite riportate; qui, anche lui scopre la verità sulla moglie.