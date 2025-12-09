Forbidden Fruit, anticipazioni 10 dicembre: Zeynep confusa sul matrimonio con Dundar

Tornano anche domani alle 14.10 su Canale 5 i protagonisti di Forbidden Fruit, la soap turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di mercoledì 10 dicembre, troveremo una Zeynep molto combattuta: ha deciso di sposare Dundar, ma ora è presa da mille dubbi. Specie adesso che Alihan ha una nuova fidanzata e, incredibilmente, lui e Dundar sembrano molto amici.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Nelle puntata precedenti

Il matrimonio tra Dundar e Zeynep si avvicina, ma entrambe le feste si sono risolte con un guaio. L'addio al celibato di Dundar infatti, si è concluso con una rissa, mentre l'addio al nubilato di Zeynep è diventato motivo di un fortissimo litigio tra Halit e Yildiz. La bionda infatti, aveva chiesto il permesso di comprare un regalo per la sorella, ma Halit aveva specificato di contenersi con le spese. Yildiz invece, incontrando Ender in gioielleria, si è sentita sfidata e non ha resistito: spendendo dunque molto più del dovuto.

Anticipazioni 10 dicembre: Zeynep confusa sul matrimonio con Dundar

L'addio al celibato di Dundar era iniziato bene, ma finito in maniera diametralmente opposta. Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan infatti, dopo essere stati provocati, si sono ritrovati coinvolti in una rissa e ora, come se non bastasse, sono persino rinchiusi in una prigione. Fortunatamente riusciranno ad uscirne presto, e tutto grazie all'aiuto di Alihan e del suo avvocato.

Nel frattempo Zeynep è molto sorpresa dalla nuova amicizia tra Alihan e Dundar: la ragazza si domanda se tutto ciò sia normale, considerando che Alihan è il suo ex storico. Inoltre, non può non essere gelosa di Elif: si tratta di una vecchia conoscenza di Alihan, che l'imprenditore ha rincontrato dopo anni e ha iniziato a frequentare.

In preda a questi sentimenti contrastanti, Zeynep si sente sempre più confusa riguardo all'imminente matrimonio con Dundar. Halit intanto, è arrabbiato con Yildiz per la festa di addio al nubilato di Zeynep.