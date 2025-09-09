Forbidden Fruit, anticipazioni 10 settembre: Yildiz è davvero incinta

Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit, domani alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di mercoledì 10 settembre Ender scopre la verità sulla gravidanza di Yildiz e cerca di smascherarla; però, contrariamente anche a ciò che credeva la ragazza, arriverà un colpo di scena inaspettato.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan ha scoperto la relazione tra Emir e Lila e ha reagito molto male: ha licenziato il ragazzo e vietato alla nipote di vederlo, lasciandola disperata. Zeynep ha cercato di aiutarla ma anche per lei è un brutto momento: si è infatti ritrovata umiliata da Zerrin e accusata pubblicamente da Nuran. Intanto Yildiz è in pericolo: Ender, furiosa per la notizia della sua gravidanza, insieme a Caner sta tramando per farle perdere il bambino.

Anticipazioni 10 settembre: Yildiz è davvero incinta

Locandina di Forbidden Fruit

Ender è disposta a tutto per riavere Halit, anche mettere a rischio la gravidanza di Yildiz. Così finge di avere un malore e si fa accompagnare dal fratello Caner al pronto soccorso. Il suo vero obiettivo, però, non è curarsi, ma intrufolarsi nello studio del dottor Yusuf e rubare la cartella clinica di Yildiz. Quando la legge, scopre che la gravidanza della ragazza è solo una messinscena.

Il giorno dopo, senza perdere tempo, Ender si presenta da Halit e gli racconta tutto. Halit, furioso, affronta la moglie e la obbliga a ripetere gli esami del sangue, stavolta davanti ai suoi occhi per essere sicuro del risultato. Ma quello che accade sorprende tutti, Yildiz per prima: le nuove analisi infatti, confermano che Yildiz è davvero incinta. Anche lei resta scioccata: quella che era nata come una bugia per tenere stretto il marito, si è appena trasformata in realtà.

Nel frattempo, Zeynep e Alihan vivono momenti di paura. Sotto casa di lei infatti, compare una scritta offensiva; poco dopo, Alihan trova tutti i vasi delle sue piante distrutti. È chiaro che qualcuno ce l'ha con loro e li sta minacciando. Nonostante l'inquietudine però, Alihan deve partire per Ankara, lasciando Zeynep con un senso di ansia crescente.