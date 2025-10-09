Forbidden Fruit, anticipazioni 10 ottobre Ender scopre il segreto di Alihan

Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la dizi Forbiden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 10 ottobre Ender otterrà un'informazione molto preziosa su Alihan, mentre Zeynep avrà un confronto con Kemal e gli chiederà di ripensarci, prima di sposarsi con Zehnra.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Vedere Kemal in procinto di sposare Zehnra, proprio quando lei aveva deciso di lasciare la villa di Halit, ha sconvolto Yildiz. Soprattutto, l'ha sconvolta non aver saputo niente dei preparativi delle nozze. La ragazza però, è presto venuta a sapere cosa si nasconda dietro questo matrimonio. Halit infatti, le ha svelato il motivo di tanta segretezza: le ha raccontato che Kemal lo sosterrà contro Ender e Alihan dopo il matrimonio con la figlia, e che la data del matrimonio deve rimanere un segreto perché teme una veloce contromossa di Alihan.

Anticipazioni 10 ottobre: Ender scopre il segreto di Alihan, Zeynep chiede a Kemal di non sposarsi

Forbidden Fruit

Ender trova dei farmaci di Alihan in bagno e scopre così che l'uomo soffre di attacchi di panico: l'informazione, di cui è venuta a conoscenza per puro caso, potrà esserle molto preziosa. La donna infatti, capisce subito di avere tra le mani un'informazione preziosissima, una vera e propria arma per ricattare Alihan e tessere la tela dei suoi giochi di potere.

Nel frattempo, Ender decide anche di cercare un confronto con Zerrin. Vuole convincerla a prendere le distanze da Halit e a recuperare il controllo della propria vita, ma l'incontro tra le due donne non è affatto semplice: emergono vecchie rivalità, ferite e risentimenti mai sopiti.

Yildiz invece, è molto turbata da quando ha scoperto che Kemal ha deciso di sposare Zehra. La notizia l'ha colpita come un fulmine a ciel sereno, lasciandola delusa e amareggiata. Zeynep, che sa quanto la sorella stia male, avrà modo di parlare con Kemal e gli chiederà, visto che il matrimonio è saltato la prima volta, di non sposarsi per ripicca e lasciare in pace Yildiz.