For All Mankind: il trailer della serie sci-fi Apple Tv con Joel Kinnaman

Joel Kinnaman nel trailer della serie Apple fantascientifica For All Mankind.

Apple Tv ha svelato il trailer di For All Mankind, serie fantascientifica interpretata da Joel Kinnaman.

La serie, creata dallo showrunner di Battlestar Galactica e Outlander Ronald D. Moore con Matt Wolpert e Ben Nedivi, si svolge in una timeline alternativa in cui l'Unione Sovietica ha raggiunto la superficie lunare prima dell'Apollo 11. Evento, questo, che ha cambiato il corpo della storia e della corsa allo spazio.

Tra i principali cambiamenti, Nixon vuole battere i russi nel primato facendo in modo che gli USA siano la prima nazione a inviare una donna sulla luna. Così un gruppo di astronaute (Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones e Jodi Balfour) si prepara duramente in attesa della chiamata. Purtroppo niente sembra andare secondo i piani.

Nel cast di For All Mankind troviamo Joel Kinnaman, Chris Bauer e Michael Dorman. Seth Gordon si occuperà della regia della serie tv che prenderà il via su Apple Tv il 1 novembre, con il lancio del servizio.