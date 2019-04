Focus, su Netflix in streaming da oggi!

Da oggi 2 aprile arriva Focus - Niente è come sembra: disponibile in streaming il film del 2015 con Will Smith e Margot Robbie!

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Focus - Niente è come sembra, il thriller romance con un cast da urlo, da Will Smith a Margot Robbie.

Nel film, scritto e diretto da Glenn Ficarra e John Requa, Will Smith interpreta Nicky, un mago della truffa e del depistaggio, irresistibilmente attratto da un'affascinante ragazza che diventa in pratica una stagista dell'organizzazione malavitosa. Ma dopo un colpo andato a segno, Nicky abbandonerà la ragazza. La ritroverà a sorpresa qualche anno dopo, ormai una femme fatale, nel teatro di un'altra truffa ambientata nelle corse automobilistiche, e gli scenari inevitabilmente cambieranno in continuazione e i loro destini si intrecceranno nuovamente. In un contesto di lusso, inganni, auto da sogno, scene di azione e ambientazioni mozzafiato, le avventure dei due toccheranno località come New York, New Orleans e Buenos Aires.

Focus - Niente è come sembra: Will Smith in una scena con Margot Robbie

In un primo tempo Kristen Stewart era stata contattata per partecipare al progetto insieme a Ben Affleck, ma dopo il suo abbandono la produzione ha deciso di puntare su Margot Robbie. Il film è stato un discreto successo, con circa 150 milioni di dollari portati nelle casse dei box office di tutto il mondo: da lì a qualche anno la biondissima attrice conquisterà la sua prima nomination all'Oscar grazie alla splendida performance di Tonya e l'ex principe di Bel Air invece diventerà il Genio della Lampada nel nuovo live action ispirato ad Aladdin.

Focus - Niente è come sembra è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.