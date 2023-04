Focus - Niente è come sembra: Will Smith protagonista del film su Mediaset 20. Scopri trama e cast!

Stasera 13 aprile su Mediaset 20 Will Smith è il protagonista del Niente è come sembra: trama e cast del film

Stasera, 13 aprile, alle ore 21:00 su Mediaset 20 andrà in onda il film Focus - Niente è come sembra, diretto da Glenn Ficarra e John Requa, che sono anche gli autori della sceneggiatura. La pellicola segue le vicende di Nicky, un abile truffatore interpretato da Will Smith, che si innamora di Jess, interpretata da Margot Robbie, una giovane e promettente truffatrice. Trama, trailer e cast del lungometraggio.

Focus - Niente è come sembra: Will Smith con Margot Robbie in una scena

Focus - Niente è come sembra: Trama

Nicky, esperto maestro nel depistaggio, si ritrova coinvolto sentimentalmente con un'aspirante criminale, Jess. Mentre Nicky cerca di insegnarle i trucchi del mestiere, il rapporto tra i due diventa molto intimo, col risultato che Jess viene allontanata brutalmente. Tre anni dopo, l'ex fiamma, ormai compiuta femme fatale, si presenta a Buenos Aires in occasione di una corsa automobilistica molto rischiosa. Nel bel mezzo dell' ultima pericolosissima missione di Nicky, lei rischierà' di mandare all'aria i suoi piani... ed il consumato truffatore potrebbe trovarsi in seria difficoltà'.

Focus - Niente è come sembra: Rodrigo Santoro in una scena del film

Focus - Niente è come sembra: Curiosità

Focus - Niente è come sembra è stato distribuito per la prima volta in Italia a partire dal 5 marzo 2015 grazie a Warner Bros. Le riprese si sono tenute a New Orleans, in Louisiana e Buenos Aires.

Focus - Niente è come sembra: Will Smith con Margot Robbie in un momento del film

Per i ruoli dei due protagonisti erano stati scelti Emma Stone e Ryan Gosling, che rifiutarono l'offerta. Poi furono chiamati Kristen Stewart e Ben Affleck. Il trailer di Focus - Niente è come sembra è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Qui invece trovate la nostra recensione di Focus - Niente è come sembra.

