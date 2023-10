Five Nights at Freddy's: apertura record da 78 milioni al box office USA per l'horror Blumhouse

Apertura record per l'horror Blumhouse Five Nights at Freddy's al botteghino americano. La pellicola basata sulla popolare serie di videogame ha superato ogni più rosea aspettativa incassando 78 milioni in 3.675 sale e segnando una media per sala da capogiro di 21.224 dollari. A livello globale, il film ha già incassato 130 milioni, diventando l'apertura più alta di sempre nel fine settimana di Halloween, e la migliore apertura horror del 2023, record strappato a The Nun 2 che aveva aperto incassando 68,1 milioni di dollari. In termini di miglior apertura di tutti i tempi per un horror, Five Nights at Freddy's si piazza al terzo posto dietro solo a It e It: Chapter Two. Dopo l'anteprima al Lucca Comics & Games 2023 prevista per il 31 ottobre, Five Nights at Freddy's approderà nelle sale italiane il 2 novembre.

Tra i meriti dell'horror Blumhouse c'è quello di scalzare dalla vetta del box office Taylor Swift: The Eras Tour, il film concerto da record di Taylor Swift che è ormai a un passo dai 150 milioni.

Al terzo posto scende Killers of the Flower Moon. La pellicola interpretata da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone incassa altri 9 milioni superando i 40 milioni complessivi. Secondo gli esperti c'è di che gioire per un film costato oltre 200 milioni di dollari. Investimento con cui Apple auspica di pubblicizzare il proprio marchio e punta alla stagione degli Oscar. Come rivela la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, il film è basato sull'omonimo libro di David Grann e ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale.

Cinque milioni di incasso raccolti in 2.645 sale, con una media per sala di 1.913 dollari per

After Death di Stephen Gray, Chris Radtke. Basato su esperienze di pre-morte reali, il film esplora l'aldilà con la guida di autori di bestseller, esperti medici, scienziati e sopravvissuti del New York Times che fanno luce su ciò che ci aspetta.

Ancora orrore in quinta posizione dove troviamo L'Esorcista - Il credente, che si ferma a quota 3,1 milioni sfiorando i 60 milioni in quattro settimane. Gli incassi premiano il remake di David Gordon Green massacrato dalla critica. Come rivela la nostra [recensione de L'esorcista - Il credente (https://movieplayer.it/articoli/lesorcista-il-credente-recensione-film_30834/ "L'esorcista - Il credente, la recensione: David Gordon Green affronta un altro classico horror"), la storia è ambientata decenni dopo gli eventi del film originale, ma esiste una connessione narrativa tra i due film: il ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, la cui figlia Regan era posseduta nel primo film.