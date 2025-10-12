Megan Fox torna all’horror: sarà Toy Chica in Five Nights at Freddy’s 2

La star di Transformers e Jennifer's Body è entrata ufficialmente nel cast del sequel cinematografico del franchise tratto dal famoso videogioco.

Megan Fox farà parte del cast di Five Nights at Freddy's 2 prestando la voce a Toy Chica. L'attrice, già nota al pubblico del genere horror, sarà una delle star del secondo capitolo.

Il film sarà ambientato nel sinistro locale in stile Chuck E. Cheese conosciuto come Freddy Fazbear's Pizza, e arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 5 dicembre.

Il secondo capitolo di Five Nights at Freddy's

Oltre a Megan Fox, il cast del sequel includerà altre new entry come MatPat come voce di Toy Bonnie e Kellen Geoff come voce di Toy Freddy. Emma Tammi tornerà alla regia.

Megan Fox in una scena di Tartarughe Ninja

Di recente, Megan Fox ha recitato con Michele Morrone in Subservience, e ha partecipato alla serie comedy Overcompensating. Tra i suoi altri progetti recenti figurano la dark comedy Till Death, Night Teeth, Big Gold Brick e The Expendables 4. Tra i progetti più famosi ai quali ha partecipato spiccano franchise come Transformers e comedy horror come Jennifer's Body, oltre alla serie tv New Girl, al fianco di Zooey Deschanel.

La star di Hunger Games Josh Hutcherson, protagonista del primo capitolo, riprenderà il suo ruolo anche nel sequel insieme a Matthew Lillard, Elizabeth Lail e Piper Rubio.

La storia di Five Nights at Freddy's

Nel primo film, Josh Hutcherson interpreta una guardia notturna di sicurezza alla Freddy Fazbear's Pizza, dove mascotte animatronic si rivelavano inclini all'omicidio.

Al momento non sono stati specificati quali animatronic torneranno nel secondo film ma il nuovo slogan è piuttosto diretto: "Chiunque può sopravvivere per cinque notti. Questa volta non ci saranno seconde possibilità".

Adattamento dell'omonimo videogioco, Five Nights at Freddy's è stato un enorme successo al box-office con un incasso da 297 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film di maggior successo nella storia di Blumhouse, casa di produzione di Jason Blum.