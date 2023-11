Five Nights at Freddy's ancora primo al box office USA, ma gli incassi calano del 76%

Spopola l'horror Blumhouse Five Nights at Freddy's, ancora primo al botteghino americano nel secondo weekend nonostante il calo fisiologico negli incassi.

Il crollo del 76% negli incassi non mina la prima posizione di Five Nights at Freddy's al box office USA. L'hit horror targata Universal e Blumhouse vede una pesante flessione, ma raccoglie comunque altri 19.4 milioni che lo portano a un lauto totale di 113,6 milioni in sole due settimane. L'adattamento del popolare videogame è comunque il maggior incasso horror del 2023 battendo The Nun II (85 milioni), M3GAN (95 milioni) e Scream VI (108 milioni). Come rivela la nostra recensione di Five Nights at Freddy's, Josh Hutcherson interpreta un giovane che accetta il turno di notte presso Freddy Fazbear's Pizza, ma si troverà ad affrontare pericoli inimmaginabili.

Five Nights at Freddy's: un'icona videoludica, un successo cinematografico

Al secondo posto resiste il campione di incassi Taylor Swift: The Eras Tour, film concerto di Taylor Swift che incassa altri 13,5 milioni arrivando a 166 milioni complessivi.

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese sul set del film

Stabile al terzo posto Killers of the Flower Moon. La pellicola interpretata da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone incassa altri 7 milioni superando i 52 milioni complessivi. +

Come rivela la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, il film è basato sull'omonimo libro di David Grann e ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale.

Killers of the Flower Moon, la performance di Brendan Fraser divide i fan: "Tagliatelo via dal film"

Meglio del previsto gli incassi di Priscilla, biopic di Sofia Coppiola targato A24 che racconta l'incontro tra Elvis Presley e la futura moglie Priscilla. Cinque milioni raccolti in 1.259 sale portano gli incassi del film interpretato da Jacob Elordi e Cailee Spaeny a un totale di 5,3 milioni. Come ricorda la nostra recensione di Priscilla, la performance della protagonista le ha fruttato la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia come miglior attrice.

Debutto da 2,7 milioni per Radical, rivelazione del Sundance 2023 che apre in quita posizione con 2,7 milioni di incasso da 419 sale,m con una media per sala di 6.516 dollari. Eugenio Derbez è protagonista della pellicola, tratta da una storia vera, in cui un insegnante messicano usa tecniche innovative per sbloccare il potenziale dei suoi studenti problematici.