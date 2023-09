L'Esorcista - Il credente, svelata la durata del reboot di David Gordon Green

Manca ormai pochissimo all'uscita nelle sale di L'Esorcista - Il credente, reboot della saga cinematografica iniziata con il capolavoro di William Friedkin. Scopriamo quindi la durata ufficiale del nuovo film di David Gordon Green, che sarà il primo di una nuova trilogia.

Secondo il sito web di AMC Theatres, L'Esorcista - Il credente avrà una durata totale di 111 minuti, ovvero un'ora e 51 minuti, il che lo rende uno dei capitoli più brevi del franchise. Per questo motivo, il film originale del 1973 rimarrà comunque il capitolo più lungo con una durata di 132 minuti.

Il film, vietato ai minori, sarebbe dovuto arrivare nelle sale il 13 ottobre. Tuttavia, dopo che la popstar Taylor Swift ha annunciato l'uscita nelle sale nordamericane del suo film concerto The Eras Tour, la Blumhouse ha deciso di anticipare l'uscita di L'Esorcista - Il credente alla settimana precedente.

Prima di cambiare la data di uscita, alcuni fan hanno cercato di scatenare un altro momento Barbenheimer ribattezzando il fenomeno come "ExorSwift".

L'esorcista - Il credente, David Gordon Green: "Linda Blair tornerà, ma non nel modo che credete"

In una precedente intervista, Green aveva parlato di ciò che i fan devono aspettarsi dal ritorno della Chris MacNeil di Ellen Burstyn, rivelando che la sua esperienza straziante e traumatica nel primo film l'ha portata a diventare un'esperta di esorcismi.

"Il suo personaggio ha finito per essere affascinato dall'esorcismo e dallo studio dei riti e dei rituali di possessione in tutta la cultura", ha detto Green. "È diventata un po' un'esperta. Non è un'esorcista, ma è famosa per i libri che ha scritto".