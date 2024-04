Five Nights at Freddy's 2: Universal annuncia ufficialmente il sequel al CinemaCon

Universal Pictures e Blumhouse hanno scelto il palco del CinemaCon di Las Vegas per annunciare ufficialmente il sequel di Five Nights at Freddy's, ormai scontato dopo il successo del film del 2023 al box-office.

Non sono state rivelate altre notizie sul film, come ad esempio la data di uscita, il team creativo o il cast.

L'annuncio arriva sei mesi dopo che Five Nights at Freddy's ha conquistato il box-office americano lo scorso ottobre, con 297,2 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 20 milioni.

Five Nights At Freddy's: un'immagine

Un successo oltre le aspettative

Il successo del film, adattamento del franchise virale di videogiochi horror indie di Scott Cawthon, è ancora più impressionante se si considera che la Universal ha deciso di distribuirlo contemporaneamente nelle sale e sul servizio di streaming Peacock.

Il film ha superato di gran lunga le previsioni iniziali dello studio, guadagnando 80 milioni di dollari nel solo weekend di apertura, quando inizialmente ci si aspettava un debutto da appena 50 milioni. Ha concluso la sua corsa come il singolo film della Blumhouse che ha incassato di più in tutto il mondo, superando l'incasso di 278 milioni di dollari di Split nel 2016, e come il film horror che ha incassato di più nel 2023. Il successo è stato attribuito alla popolarità del franchise presso il pubblico più giovane e il popolo del web.

Josh Hutcherson aveva recentemente dichiarato di aspettarsi la conferma di un sequel di Five Nights at Freddy's e di "morire dalla voglia di tornare sul set". Ha anche rivelato che la sua co-star di Hunger Games, Jennifer Lawrence, gli ha mandato un messaggio quando il film ha raggiunto il primo posto al botteghino nello stesso weekend in cui il suo film Fidanzata in Affitto era al primo posto su Netflix.

Di cosa parla Five Nights at Freddy's?

Il film horror soprannaturale, basato sull'omonima serie di videogiochi, segue una giovane e problematica guardia giurata costretta a lavorare in una pizzeria abbandonata chiamata Freddy Fazbear's Pizza per mantenere la custodia della sorella minore. Ma fare il turno di notte da Freddy si rivelerà un compito rischioso e terrificante che metterà in pericolo sia la sicurezza della sorella che la sua.

Five Nights at Freddy's è diretto da Emma Tammi e scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback.