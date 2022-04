Firestarter, la prima traccia della colonna sonora è firmata da John Carpenter

Su YouTube è stata distribuita la traccia dei titoli di coda di Firestarter, nuovo horror prodotto da Blumhouse Productions; a firmare la colonna sonora sono John Carpenter, Cody Carpenter e Daniel Davies.

Qualora la notizia della realizzazione di Firestarter (tratto dal libro L'incendiaria di Stephen King) a opera di Blumhouse Productions non sia sufficientemente emozionante, sappiate che ad aver realizzato la colonna sonora del film è stato niente meno che John Carpenter, in compagnia di suo figlio Cody e di Daniel Davies.

Nel corso dell'ultimo decennio, il celebre regista si è lasciato andare a una serie di sperimentazioni in ambito musicale e ha partorito l'album Lost Themes. Si tratta della prima colonna sonora realizzata da John Carpenter, Cody Carpenter e Daniel Davis al di fuori del mondo di Halloween. Come riportato da Comic Book: "La colonna sonora di Firestarter utilizza alcuni dei migliori elementi del famoso repertorio musicale di Carpenter e segue nuovi emozionanti territori. Le tracks vanno da suoni fantascientifici che fanno battere i pugni a lente ballate al piano intrise di riverberi. Battiti furtivi, synth scintillanti, chitarre schiaccianti e un'eco sempre in agguato si uniscono per creare un album che è atmosferico e anche profondamente melodico, coeso ed eclettico. Questi tre musicisti stanno tutti lavorando all'apice della loro creatività individuale e di gruppo e questa colonna sonora li solidifica ulteriormente come maestri del mestiere".

Firestarter sarà distribuito nei cinema italiani il prossimo 12 maggio da Universal Pictures, mentre negli USA sarà rilasciato il giorno dopo in day and date con Peacock. Interpretato da Zac Efron, Sydney Lemmon e Ryan Kiera, e diretto da Keith Thomas, Firestarter racconta la storia di una ragazza con poteri paranormali e della sua famiglia che fa di tutto per proteggerla dalle forze del Male.