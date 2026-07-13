Fire Country 4 stasera su Rai 4: trama, cast e quante puntate ha la nuova stagione

Su Rai 4 debutta la quarta stagione di Fire Country: ecco la trama dei nuovi episodi, il cast con i protagonisti vecchi e nuovi e quante puntate compongono il nuovo capitolo della serie.

Stasera, lunedì 13 luglio, appuntamento con Fire Country su Rai 4. A partire dalle 21:20, il canale propone l'attesissimo debutto della quarta stagione della serie action con Max Thieriot che segue le vicende dei vigili del fuoco della Caserma 42 e del programma di reinserimento dei detenuti. La serata prevede la messa in onda dei primi tre episodi, che segnano l'inizio di un nuovo capitolo ricco di emozioni, tragedie e spettacolari interventi di soccorso.

Dopo gli sconvolgenti eventi del finale della terza stagione, i protagonisti dovranno fare i conti con un dolore difficile da superare e con importanti cambiamenti all'interno della caserma. Tra nuovi arrivi, tensioni nella squadra e incendi sempre più pericolosi, la quarta stagione promette di alzare ulteriormente la posta in gioco senza rinunciare al forte lato umano che ha reso Fire Country uno dei drama più apprezzati degli ultimi anni.

Le anticipazioni dei primi tre episodi

Episodio 1: La quarta stagione si apre subito dopo il devastante incendio di Zabel Ridge, che ha lasciato la Caserma 42 profondamente segnata. La perdita di una persona molto cara sconvolge l'intera squadra e Sharon prende in considerazione l'idea di sospendere temporaneamente le attività della stazione. Quando però una nuova emergenza mette in pericolo altri vigili del fuoco, tutti sono costretti a tornare in azione. Nel frattempo Luke presenta il nuovo capo battaglione Brett Richards, il cui stile di comando rigido crea immediatamente tensioni all'interno del gruppo.

Shawn Hatosy è il nuovo capo Brett Richards

Episodio 2: La Caserma 42 affronta un vasto incendio boschivo che mette a dura prova la compattezza della squadra. Il nuovo comandante Brett Richards impone regole severe e decisioni impopolari, alimentando il malcontento tra i vigili del fuoco ancora provati dagli eventi recenti. Anche Bode cerca di ritrovare la concentrazione sul lavoro, mentre tutti sono chiamati a trovare un nuovo equilibrio.

Episodio 3: Un incidente su una zipline, provocato dall'utilizzo di fuochi d'artificio illegali, si trasforma rapidamente in un pericoloso incendio. La Caserma 42 interviene per salvare le persone coinvolte e contenere le fiamme. Sul piano personale Sharon fatica a separarsi dagli oggetti appartenuti a Vince e trova un inatteso conforto nell'incontro con Renee, una donna legata al passato del marito. Piccoli gesti e nuovi incontri iniziano ad aiutare la squadra ad affrontare il lutto.

Il cast della quarta stagione

Anche la quarta stagione riporta sullo schermo gran parte dei protagonisti che hanno conquistato il pubblico nelle precedenti stagioni. Tornano:

Max Thieriot nel ruolo di Bode Leone;

nel ruolo di Bode Leone; Kevin Alejandro è Manny Perez;

è Manny Perez; Diane Farr interpreta Sharon Leone;

interpreta Sharon Leone; Jordan Calloway è Jake Crawford;

è Jake Crawford; Jules Latimer interpreta Eve Edwards;

interpreta Eve Edwards; Michael Trucco è Luke Leone;

è Luke Leone; Stephanie Arcila torna nei panni di Gabriela Perez (presente solo nei primi episodi)

Tra le principali novità della stagione spicca l'arrivo di Shawn Hatosy, che interpreta il nuovo capo battaglione Brett Richards, destinato a cambiare profondamente gli equilibri della Caserma 42 con il suo carattere deciso e i suoi metodi poco concilianti. Audrey James nei panni di Leven Rambin, Alona Tal interpreta Chloe Mackenzie, Dominic Goodman è Malcolm Crawford, fratellastro di Jake, e Natalie Zea, sarà la dottoressa Camille Thurston