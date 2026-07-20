Fire Country 4 stasera su Rai 4: trama e cast degli episodi del 20 luglio

Stasera, lunedì 20 luglio, nuovo appuntamento con Fire Country su Rai 4. A partire dalle 21:20, il canale propone tre nuovi episodi della quarta stagione della serie action con Max Thieriot che segue le vicende dei vigili del fuoco della Caserma 42 e del programma di reinserimento dei detenuti. Nel triplo appuntamento: Bode affronta nuove sfide personali, Manny assume un ruolo sempre più importante e il mistero legato alla morte di Vince torna

Trame e anticipazioni degli episodi del 20 luglio

Negli episodi di stasera della quarta stagione di Fire Country, la Station 42 affronta una fase di grandi cambiamenti e nuove sfide. Bode continua il suo percorso di crescita personale, cercando di dimostrare di essere pronto a lasciarsi alle spalle gli errori del passato, mentre il mistero legato alla morte di Vince apre nuovi interrogativi. Manny assume un ruolo sempre più importante nella squadra, mentre Jake deve confrontarsi con vecchie ferite e ricordi familiari.

Episodio 4: Bode continua il suo percorso di recupero mentre cerca di dimostrare di essere cambiato. Manny scopre che Bode sta nascondendo delle pillole e lo costringe ad affrontare il rischio di una ricaduta. Durante una chiamata di emergenza, la Station 42 interviene per un difficile salvataggio in un silo di grano, dove una persona è intrappolata. La situazione mette alla prova la squadra e crea tensioni tra Manny Perez e Jake Crawford, che hanno idee diverse su come affrontare il comando e la gestione del rischio. Emergono nuovi dubbi legati al passato di Vince e a un misterioso messaggio minaccioso.

Max Thieriot, Jordan Calloway e Jules Latimer

Episodio 5: Manny affronta il suo primo giorno come capo battaglione della Station 42, cercando di trovare il giusto equilibrio tra autorità e amicizia. La squadra interviene per un incendio in un drive-in. Le fiamme si diffondono rapidamente e i pompieri devono collaborare con i civili presenti per riuscire a contenere il rogo e impedire che raggiunga altre aree. L'emergenza mette alla prova la capacità di Manny di guidare la squadra e dimostrare di meritare il nuovo incarico.

Intanto Bode e Sharon decidono di condividere i segreti legati alla morte di Vince: un biglietto misterioso e nuovi sospetti fanno pensare che l'incendio potrebbe non essere stato un incidente, aprendo un'indagine più complessa.

Episodio 6: La squadra della Station 42 viene chiamata per un incendio pericoloso in un locale storico di barbecue/smokehouse, un posto molto importante per Jake perché legato ai ricordi con suo padre scomparso. Durante l'intervento Jake non deve solo combattere le fiamme, ma anche il peso emotivo dei ricordi che quel luogo gli provoca. Nel frattempo Bode continua a cercare la verità sull'incendio collegato alla morte di Vince, rischiando però di lasciarsi guidare troppo dall'istinto. Sharon raccoglie indizi mentre il mistero sulla famiglia Leone diventa sempre più complicato.

Max Thieriot

Il cast della quarta stagione: Chi torna e le novità

Max Thieriot nel ruolo di Bode Leone;

nel ruolo di Bode Leone; Kevin Alejandro è Manny Perez;

è Manny Perez; Diane Farr interpreta Sharon Leone;

interpreta Sharon Leone; Jordan Calloway è Jake Crawford;

è Jake Crawford; Jules Latimer interpreta Eve Edwards;

interpreta Eve Edwards; Michael Trucco è Luke Leone;

è Luke Leone; Stephanie Arcila torna nei panni di Gabriela Perez (presente solo nei primi episodi)

Tra le principali novità della stagione spicca l'arrivo di Shawn Hatosy, che interpreta il nuovo capo battaglione Brett Richards, destinato a cambiare profondamente gli equilibri della Caserma 42 con il suo carattere deciso e i suoi metodi poco concilianti. Audrey James nei panni di Leven Rambin, Alona Tal interpreta Chloe Mackenzie, Dominic Goodman è Malcolm Crawford, fratellastro di Jake, e Natalie Zea, sarà la dottoressa Camille Thurston