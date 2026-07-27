Fire Country 4, stasera su Rai 4: trame e anticipazioni degli episodi del 27 luglio

Nuovo appuntamento questa sera con Fire Country su Rai 4. A partire dalle 21:20, il canale propone tre nuovi episodi della quarta stagione della serie action con protagonista Max Thieriot, ambientata nel mondo dei vigili del fuoco e del programma di reinserimento per detenuti. La serata vedrà la squadra della Station 42 impegnata in nuovi interventi ad alto rischio, mentre sul fronte personale continuano a pesare il mistero sulla morte di Vince e le domande legate all'incendio di Zabel Ridge. Per Bode, Sharon e Manny sarà una serata ricca di tensioni e nuove rivelazioni. Ecco cosa succederà nei tre episodi.

Fire Country 4, le anticipazioni degli episodi di stasera

Nei tre episodi della quarta stagione in programma questa sera, le emergenze affrontate dalla Station 42 si intrecciano sempre più con le vicende personali dei protagonisti. Manny cerca di affermarsi nel suo nuovo ruolo, mentre Bode e Sharon continuano a scavare nel passato alla ricerca della verità sulla morte di Vince. Nuovi dettagli rischiano però di riaprire vecchie ferite e mettere alla prova gli equilibri della famiglia Leone, in una serata che potrebbe portare alla luce importanti verità.

Episodio 7

La Station 42 deve affrontare una nuova emergenza che mette a dura prova il coraggio e la capacità decisionale dell'intera squadra. Nel frattempo, Manny continua ad adattarsi al ruolo di capo battaglione e cerca di conquistare definitivamente la fiducia dei suoi uomini. Bode e Sharon proseguono le loro ricerche sulla morte di Vince, mentre iniziano a emergere nuovi element sull'incendio di Zabel Ridge. I rapporti familiari diventano sempre più complicati e il passato dei Leone torna a pesare sul presente.

Max Thieriot e Alona Tal

Episodio 8

Quello che sembra essere un intervento di routine si trasforma rapidamente in una situazione molto più pericolosa, costringendo i pompieri della Station 42 a lavorare sotto una forte pressione. Bode continua il suo percorso personale e prova a lasciarsi alle spalle gli errori commessi in passato, ma il mistero legato a Vince continua a tormentarlo. Anche Sharon si trova davanti a nuove difficoltà mentre cerca risposte sulla morte del marito. Manny, invece, dovrà dimostrare di essere in grado di guidare la squadra senza perdere il rapporto umano con i suoi colleghi.

Episodio 9

Un caso particolarmente intenso dal punto di vista emotivo porta i protagonisti a confrontarsi con le perdite e con le persone che hanno lasciato un segno importante nelle loro vite. Bode cerca ancora un difficile equilibrio tra il desiderio di ottenere giustizia e la necessità di guardare avanti. Nel frattempo, Sharon e Manny si trovano davanti a nuove rivelazioni legate al passato di Vince, mentre la Station 42 prova a restare unita nonostante le tensioni, i cambiamenti e le ferite che non sembrano ancora completamente rimarginate.

Il cast della quarta stagione: Chi torna e le novità