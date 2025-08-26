Fire Country 3 stasera su Rai 4: trama e cast degli episodi del 26 agosto: un incendio minaccia Three Rock

Questa sera, martedì 26 agosto 2025, alle 21:20 su Rai 4, torna l'appuntamento in prima serata con la terza stagione di Fire Country. Nei due episodi inediti di oggi, Finn appicca il fuoco a una stazione di servizio e un vasto incendio minaccia il campo di prigionia Three Rock.

La sinossi della serie e le trame degli episodi de questa sera

Co-ideata e interpretata da Max Thieriot - un attore che ha vissuto in prima persona le devastazioni degli incendi nella sua California, dove la serie è ambientata - Fire Country non è solo un dramma avvincente, ma anche un potente riflettore su un vero programma di prevenzione antincendio che vede la partecipazione di volontari di ogni tipo, inclusi i detenuti, che collaborano fianco a fianco per proteggere il territorio.

La trama si concentra in particolare su Bode Donovan, un ex detenuto che torna nella sua città natale e deve affrontare il suo passato tormentato. La serie esplora temi come la redenzione, il sacrificio e le complesse dinamiche familiari, il tutto sullo sfondo mozzafiato e pericoloso degli incendi boschivi. Il successo straordinario della serie ha persino dato il via a uno spin-off, Sheriff Country, che debutterà nella prossima stagione, ampliando ulteriormente l'universo narrativo e le tematiche esplorate.

Darcy Laurie, Kevin Alejandro e Alison Thornton

Episodio 19 - A Change in the Wind

Finn fugge, appicca il fuoco a una stazione di servizio e ruba un serbatoio di carburante, guidando in modo spericolato e provocando un'esplosione. Bode e Manny, insieme alla squadra di Three Rock, intervengono sull'incendio che minaccia una civile, Inez, rimasta intrappolata, e una gabbia di bombole di propano. Manny utilizza la Jeep di un civile per trascinare le bombole di propano lontano dalle fiamme, evitando così un disastro ancora più grande. Dopo l'intenso intervento, Bode si allontana dalla scena con una vistosa zoppia.

Episodio 20 - I'd Do It Again

Un vasto incendio a Zable Ridge, spinto da forti venti, si propaga fino a Edgewater, minacciando sia il campo di prigionia Three Rock che la struttura di assistenza Buena Vista. Nonostante sia ferito e abbia la possibilità di chiedere rinforzi, Bode decide di entrare da solo nella The Leone House, ormai avvolta dalle fiamme, per salvare Vince, Sharon e gli altri rimasti intrappolati. Il fuoco minaccia anche la struttura di Three Rock, e così Eve, insieme ai vigili del fuoco detenuti, lotta per difendere il campo dalle fiamme.

Il nonno di Bode, Walter, prevede che l'incendio raggiungerà il centro per la cura della memoria. Rimasto intrappolato all'interno con un altro residente, Otto, viene salvato da Bode, che ignora gli ordini di restare fuori e si lancia nell'edificio in fiamme. Dopo l'incendio alla stazione di servizio, emerge la verità: Audrey, ex detenuta e pompiere, nonché ex stalker di Gabriela, fa una confessioe a Manny.

Cast della terza stagione di Fire Country