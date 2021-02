Fino all'ultimo indizio, Denzel Washington "Con Jared Leto e Rami Malek, ho capito che il mio ruolo è diverso"

Denzel Washington è il volto per antonomasia dei thriller made in USA, tutti lo conosciamo per i suoi numerosi ruoli in film memorabili e ora è tornato in Fino all'ultimo indizio, nuovo titolo che sta sbancando i box office americani e in cui ha recitato al fianco di giovani star come Jared Leto e Rami Malek, che ha osservato attentamente durante le riprese.

Fino all'ultimo indizio: Denzel Washington e Jared Leto nella prima foto del film

Promuovendo il thriller poliziesco Fino all'ultimo indizio, che è attualmente disponibile nelle sale americane e su HBO Max, Denzel Washington ha riflettuto sulla sua carriera, constatando che se prima era lui il giovane attore che imparava dai grandi, adesso è lui la grande star da cui i giovani colleghi prendono ispirazione:

"C'è una scena che abbiamo girato con Jared e Rami, in cui loro sono nella stanza degli interrogatori e io nella stanza di osservazione. Le telecamere erano tutte da loro nella prima metà della giornata e io ero solo nella stanza di osservazione, mi mancavano solo i popcorn mentre guardavo questi due ragazzi che ce la mettevano tutta per fare bene il loro lavoro. 30 anni fa ero io quel ragazzo giovane sul set con Gene Hackman o altri grandi. Ma ora sono io quello che guarda i ragazzi giovani. È stato affascinante."

Denzel Washington su Jared Leto: "Sul set nessuna stranezza, io però l'ho seguito"

Una riflessione molto profonda quella di Denzel Washington che, in ogni caso, in Fino all'ultimo indizio ricopre un ruolo importante, il vice sceriffo Joe "Deke" Deacon che parte alla caccia di un serial killer insieme al sergente Jim Baxter (Rami Malek).

Le sue parole rispecchiano un grande rispetto per il nuovo ruolo assunto nella Hollywood odierna, ovvero un attore con decenni di esperienza che ama osservare come i giovani si fanno strada nel mondo del cinema.