Finchè morte non ci separi, il finale alternativo del film sarebbe stato più dark

Finchè morte non ci separi, o se preferite, Ready or Not, avrebbe potuto avere un finale completamente diverso, decisamente più dark, e forse anche meno audience-friendly di quello che è stato poi scelto per chiudere la pellicola. Attenzione, seguono spoiler per chi non ha visto il film.

Come ci ricorda anche DigitalSpy, la storia del film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Finché morte non ci separi - vede una giovane sposa, Grace (Samara Weaving), unirsi in matrimonio con il rampollo di una ricca famiglia produttrice di giochi da tavolo, Alex Le Domas. E fin qui, tutto regolare. Ma ben presto, precisamente durante la sua prima notte di nozze, la ragazza scoprirà quanto realmente eccentrica (e pericolosa) sia la sua nuova famiglia.

I Les Domas, infatti, la inducono a prendere parte a un'attività alquanto peculiare (ma in linea con il background di chi realizza giochi da tavolo per vivere): dovrà pescare una carta da una scatola magica, e accettare le regole e le conseguenze del gioco designato. Tutto però si complicherà quando Grace pescherà la carta del Nascondino, l'unico gioco in cui sarà la sua vita ad essere in palio.

Finchè morte non ci separi: una scena con Samara Weaving

A quanto pare, diverse generazioni addietro, i Les Domas strinsero un patto mortale con un individuo chiamato Mr. Le Bail, che promise loro una cospicua fortuna in cambio di un sacrificio. E indovinate un po' chi sarà quel sacrificio?

Per fortuna, la nostra protagonista riuscirà a sopravvivere ai tentativi della famiglia di farla fuori, e al sorgere del sole, saranno proprio i Les Domas ad andare incontro a una (spettacolare) fine prematura, con grande soddisfazione di Grace.

Tuttavia, Finché morte non ci separi, il film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, si sarebbe potuto concludere anche con un finale diverso, ovvero con la morte della protagonista. Come racconta a Blood Disgusting il produttore della pellicola, Chad Villela, nel finale alternativo i Les Domas riuscivano nell'intento di sacrificare Grace, e la facevano anche franca con le autorità. Una conclusione decisamente anticlimatica, non trovate?