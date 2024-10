Finché morte non ci separi 2: Melissa Barrera spera in una reunion con i registi di Scream Radio Silence

L'attrice Melissa Barrera ha collaborato per la prima volta con il collettivo di registi noto come Radio Silence per Scream del 2022, una collaborazione che è proseguita con Scream VI e Abigail.

I registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin saranno i prossimi a dirigere Ready or Not 2 (in italiano Finché morte non ci separi) e, sebbene la Barrera non sia stata coinvolta negli ultimi aggiornamenti sul progetto, ha espresso il suo interesse a partecipare al prossimo sequel. Pur non essendo direttamente coinvolta, la Barrera conferma di conoscere già la storia che verrà esplorata, il che la rende ancora più interessata a partecipare al sequel.

Cosa sappiamo sul sequel

Quando ComicBook ha chiesto a Barrera se fosse stata in contatto con i registi, l'attrice ha confermato: "Non li ho sentiti. Sono molto emozionata perché l'ultima volta che ho parlato con loro di Ready or Not, non avevano intenzione di dirigerlo. Quindi sono molto felice che siano tornati a bordo perché chi meglio di loro può farlo? È una storia molto emozionante. So qualcosa del secondo film ed è molto bello".

Finchè morte non ci separi: Samara Weaving in un momento del film

Come dimostrato da Gillett e Bettinelli-Olpin (e dal produttore Chad Villella) con Scream, Scream VI e Abigail, Radio Silence ha la tendenza a collaborare regolarmente con gli interpreti con cui ha un forte legame. Allo stesso modo, la star originale di Ready or Not, Samara Weaving, ha avuto un piccolo ruolo in Scream VI, che consisteva nell'essere uccisa nella scena iniziale.

Sebbene Ready or Not sia stato menzionato in vari rapporti all'inizio dell'anno, solo il mese scorso la Weaving ha condiviso la sua intenzione di tornare. Adam Robitel era stato precedentemente indicato come regista del nuovo sequel, ma all'inizio del mese è stato annunciato che Weaving e i Radio Silence torneranno in Ready or Not 2

Il film originale vede la Weaving nei panni di Grace, una neo-sposa che prende parte a una tradizione con i suoi nuovi suoceri. La famiglia la coinvolge in un gioco di nascondino che si si rivela estremamente pericoloso. Non ci sono dettagli sulla trama di Ready or Not 2.