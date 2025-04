David Cronenberg nel sequel dell'horror Finché morte non ci separi

David Cronenberg si è aggiunto ufficialmente al cast del sequel di Finché morte non ci separi, insieme a Sarah Michelle Gellar e Elijah Wood. Il film è prodotto da Searchlight Pictures e le riprese sono iniziate a Toronto.

Le tre new entry affiancheranno un cast già nutrito che include Samara Weaving, Kathryn Newton e Kevin Durand, nel film scritto da Guy Busick e R. Christopher Murphy.

Il ritorno da attore di David Cronenberg

Nonostante sia conosciuto come uno dei più importanti registi della sua generazione, David Cronenberg nel corso degli anni ha costruito anche una carriera parallela come attore.

David Cronenberg alla Festa del Cinema di Roma

Ha partecipato con piccoli ma incisivi ruoli a produzioni come Jason X, Alias Grace, To Die For, Night Breed e soprattutto Star Trek: Discovery. Cronenberg manca dallo schermo in un lungometraggio dal 2020, quando recitò in Falling - Storia di un padre, esordio alla regia del suo fidato collaboratore Viggo Mortensen.

Il successo di Finché morte non ci separi

I fan attendono con grande entusiasmo il sequel di Finché morte non ci separi, che si rivelò un successo inaspettato per Searchlight Pictues, con ottime recensioni e oltre 57 milioni di dollari a livello globale, a fronte di un budget di soli 6 milioni.

Nel primo episodio per il grande schermo recitarono anche Adam Brody, Mark O'Brien e Andie MacDowell.

Samara Weaving in una scena di Finché morte non ci separi

Il film si rivelò un passaggio chiave nella carriera della coppia di registi composta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che in seguitò passò alla direzione degli ultimi due capitoli della saga cinematografica di Scream, prima di lasciare le redini per il prossimo film a Kevin Williamson, che scrisse il primo storico lungometraggio del franchise inaugurato da Wes Craven nel 1996.