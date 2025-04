Finché morte non ci separi 2: Sarah Michelle Gellar ed Elijah Wood nel cast del sequel

Sarah Michelle Gellar è entrata nel cast del sequel del film Finché morte non ci separi, realizzato da Radio Silence e prodotto da Searchlight.

I due registi, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, hanno infatti confermato i nomi delle star coinvolte in occasione del via alle riprese del lungometraggio a Toronto, in Canada.

Il cast del sequel

Le prime interpreti che erano state annunciate come protagoniste del sequel di Finché morte non ci separi, intitolato Ready or Not: Here I Come, erano state Samara Weaving e Kathryn Newton.

La produzione ha ora confermato il coinvolgimento di Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Shawn Hatosy, Nestor Carbonell, Kevin Durand e David Cronenberg.

Samara Weaving in Finché morte non ci separi

La sceneggiatura era firmata da Guy Busick e R. Christopher Murphy, mentre alla regia saranno impegnati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ovvero il collettivo Radio Silence.

I due filmmaker hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati nel ritornare nel mondo di Finché morte non ci separi con Samara, Brett, Avery e Andrew e così entusiasti nel lavorare con questo cast immensamente talentuoso e gli incredibili artisti coinvolti in ogni dipartimento che si uniranno alla famiglia di Finché morte non ci separi".

Matthew Greenfield, presidente di Searchlight Pictures, ha voluto sottolineare che lo studio è entusiasta per la possibilità di realizzare un altro film con Radio Silence e ha anticipato che il sequel sarà all'altezza del primo capitolo della storia per quanto riguarda il divertimento e le tante sorprese che riserverà agli spettatori.

Cosa raccontava Finché morte non ci separi

Il primo film ha incassato 57 milioni di dollari ai box office a fronte di un budget di soli 6 milioni, rappresentando quindi un successo tra le fila di Searchlight.

Al centro della trama di Finché morte non ci separi c'era Grace che accetta di sposare il ricco Alex Le Domas nella tenuta della famiglia dell'uomo. La giovane non può tuttavia aspettarsi quello che accadrà durante la prima nozze di nozze quando il marito e i suoceri la coinvolgono in un gioco potenzialmente mortale. Grace dovrà quindi lottare per sopravvivere e cambiare definitivamente le regole del gioco.