Final Destination 6, nel nuovo teaser viene svelato un indizio macabro tratto da una storia vera dei registi

Il primo teaser trailer di Final Destination 6 fa minacciosamente riferimento a una situazione inquietante legata ai registi e al momento in cui hanno presentato la prima volta l'idea del nuovo film.

Dopo oltre un decennio di attesa, il franchise horror Final Destination è pronto a tornare sul grande schermo con Final Destination: Bloodlines. Il primo teaser ufficiale, rilasciato sui canali social del film, ha già fatto parlare di sé grazie a un'inquietante sequenza che rimanda direttamente alla geniale presentazione con cui i registi Zach Lipovsky e Adam B. Stein hanno convinto la New Line Cinema a realizzare il film.

Final Destination 6: il ventilatore letale

Il teaser mostra un ventilatore da soffitto che si muove lentamente mentre in sottofondo si sentono sinistri tintinnii metallici. Un dettaglio apparentemente semplice, ma che nasconde un omaggio a un fatto avvenuto veramente ai registi: durante un meeting su Zoom con gli executive dello studio, Lipovsky e Stein hanno inscenato un "incidente" in cui uno dei due veniva decapitato da un ventilatore grazie a un mix di effetti speciali e filmati preregistrati. Il pitch ha talmente impressionato la produzione che il duo è stato subito scelto per dirigere il film.

L'uso di questa scena nel primo teaser suggerisce che il film rimarrà fedele alla tradizione del franchise: morti elaborate e imprevedibili, orchestrate dalla Morte stessa come vendetta contro coloro che sono sfuggiti al loro destino. Inoltre, il fatto che il teaser non riveli altre morti lascia intendere che la produzione voglia mantenere il massimo riserbo sulle scene più spettacolari, alimentando la curiosità dei fan.

Un momento di Final Destination 5

La saga di Final Destination, nata nel 2000, è diventata un cult per gli amanti dell'horror grazie alla sua premessa unica e ai suoi omicidi incredibilmente ingegnosi. Dopo 14 anni di assenza, il ritorno del franchise è attesissimo, anche perché Bloodlines segnerà l'ultima apparizione sul grande schermo di Tony Todd nel ruolo dell'enigmatico becchino William Bludworth, figura iconica della serie.

Final Destination 6, anticipazioni sul reboot: "Cambieremo tutto"

Il film arriverà nei cinema il 16 maggio 2025, e il pubblico si aspetta una miscela di nostalgia e innovazione, con sequenze di morte ancora più elaborate e sorprendenti.