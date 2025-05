Final Destination Bloodlines primo, ma il box office italiano segna il suo minimo del 2025

Se negli Stati Uniti l'uscita di Final Destination Bloodlines si è rivelata un vero successo, con 51 milioni di incasso, lo stesso non può dirsi per l'Italia dove l'horror è sì primo in classifica, ma nel weekend più povero del 2025. Solo 2,3 milioni gli incassi complessivi, risultato peggiore del precedente weekend, che con 2,9 milioni non faceva saltare di gioia gli esercenti. E così il sesto capitolo della saga di Final Destination, che arriva quattordici anni dopo il precedente film, ha incassato 595.000 euro scarsi da 331 sale, con appena 73.426 presenze (dati Cinetel).

In forte calo anche gli incassi di Thunderbolts, che si ferma a quota 423.000 euro. Lla pellicola Marvel interpretata da Florence Pugh, Sebastian Stan e Julia Louis-Dreyfus si rivela comunque un successo, raggiungendo i 4,5 milioni di euro. Cifra rispettabilissima, anche se per un titolo Marvel non proprio da strapparsi i capelli. Ma a preoccupare è la flessione generale del botteghino in attesa dell'arrivo del grande caldo, che potrebbe peggiorare la situazione incassi in mancanza di titolo di sicuro appeal.

Un box office preoccupante

Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich in una scena di Paternal Leave

Solo 117.000 euro di incassi raccolti in 150 sale per il debutto del nuovo film di Luca Marinelli, Paternal Leave, diretto dalla moglie, l'attrice tedesca Alissa Jung, qui al debutto alla regia. Juli Grabenhenrich interpreta la figlia adolescente di Marinelli, che parte dalla Germania per raggiungere la riviera romagnola e incontrare il padre che non ha mai conosciuto. Potete approfondire attraverso la nostra recensione di Paternal Leave.

Scende al quarto posto Black Bag: Doppio Gioco, sofisticato spy thriller diretto da Steven Soderbergh e interpretato dalla coppia d'oro formata da Michael Fassbender e Cate Blanchett. I due attori vestono i panni dei leggendari agenti segreti George Woodhouse e della sua amata moglie Kathryn fotografati in un momento di difficoltà, quando lei viene sospettata di tradire la nazione. Interpretato anche da Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page e Pierce Brosnan, il film incassa altri 108.000 euro arrivando a 888.000 in tre settimane.

Quinto Until Dawn - Fino all'alba, sanguinolento horror diretto da David F. Sandberg, che racconta lo scontro tra un gruppo di giovani e una presenza inquietante durante una reunion in un rifugio in montagna. Il film incassa altri 86.000 euro che lo portano a 1,4 milioni totali.