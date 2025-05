Final Destination Bloodlines avrà un sequel? Cosa rivela il finale del film horror

Dopo l'entusiasmo generato dall'arrivo nelle sale di Final Destination Bloodlines, il produttore Craig Perry, ha spiegato se i titoli di coda del film fungono o meno da anticipazione per la prossima storia del franchise.

Ovviamente, se non avete visto in sala Final Destination Bloodlines, vi consigliamo di non continuare con la lettura di questo articolo, in quanto contiene pesanti SPOILER sulla trama e il finale della storia.

Uscito nelle sale il 15 maggio scorso, il sesto capitolo del franchise di Final Destination esplora un'altra catastrofe e coloro che non avrebbero dovuto sopravvivere. Tuttavia, a differenza dei film precedenti, tutte gli incidenti sono stati effettivamente evitati, portando la Morte a eliminare linee di sangue che non sarebbero mai dovute esistere nel corso degli anni. I titoli di coda del film sono costituiti dai titoli di giornale di questi incidenti.

Final Destination Bloodlines, la saga continuerà al cinema?

Final Destination: Bloodlines: uno dei funerali che colpisce la famiglia Campbell

In un'intervista concessa a Deadline, Perry, ha discusso dei titoli di coda e del futuro del franchise, spiegando che Bloodlines espande la scala del piano di Morte, che ha "liberato" il film e ha permesso di fare collegamenti tra diversi luoghi nel tempo, come si vede nei titoli di coda.

Final Destination: Bloodlines - Owen Patrick Joyner lotta per salvarsi

In questo modo, il produttore spera che i film futuri possano mettere in scena delle morti ancora più interessanti dal punto di vista creativo: "È stato divertente, volevamo mostrare che in ogni momento accadono cose di ogni tipo che ci si può chiedere se la Morte abbia un ruolo in tutto questo. Ma poiché abbiamo esplorato l'idea di un prequel con uno degli altri film questa è una delle cose che Jon Watts, introducendo l'idea di iniziare negli anni '60 e di saltare in avanti di 50 anni, credo ci abbia liberato creativamente per essere in grado di andare in un sacco di posti diversi nel tempo e di fare collegamenti che non saremmo stati in grado di fare altrimenti".

A quanto pare, sembra che sia solo una questione di tempo prima di vedere al cinema il prossimo capitolo di Final Destination: "E credo che questa espansione, questa sorta di visione satellitare del piano, ci consentirà in futuro di avere morti ancora più interessanti e creative da offrire ai fan", ha concluso Perry. Su queste pagine trovate la recensione di Final Destination Bloodlines.