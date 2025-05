Final Destination Bloodlines diventa realtà: soffitto di un cinema argentino crolla addosso a una spettatrice

La proiezione del nuovo capitolo del franchise horror ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una spettatrice argentina.

Poteva trasformarsi in tragedia una proiezione di Final Destination Bloodlines a causa del crollo del soffitto di un cinema argentino.

Il popolare franchise horror giunto al sesto capitolo è tornato a terrorizzare il pubblico con morti crudeli e violente che accadono nel modo più ordinario possibile. Ma alcuni spettatori presenti a una proiezione a La Plata, in Argentina, dell'ultimo capitolo hanno rischiato grosso per via di un grave incidente. Il crollo del soffitto della sala cinematografico è documentato dalle foto pubblicate da Complex.

During a screening of the new flick "Final Destination: Bloodlines" in La Plata, Argentina, a chunk of ceiling collapsed... Pubblicato da Corpus Christi Crónica su Sabato 24 maggio 2025

Infobae.com ha fornito ulteriori dettagli sull'incidente, mentre la vittima, Fiamma Villaverde, ha rilasciato un'intervista esclusiva in cui ha spiegato l'accaduto. La donna stava festeggiando il suo 29° compleanno con la figlia di 11 anni e un'amica, ma la loro serata al cinema si è conclusa in un incubo. L'evento è avvenuto il 19 maggio.

"La verità è che non avevamo programmato di andare al cinema", ha detto Villaverde, come riporta CBR. "Era il mio compleanno, stavamo facendo una passeggiata e siamo passate davanti al cinema. Dato che i biglietti erano più economici rispetto al resto della settimana, ci siamo dette: 'Andiamo?'"

La dinamica dell'incidente

Una raccapricciante sequenza dell'horror

Fiamma Villaverde ha raccontato che c'erano circa 40 persone nel cinema e che, verso la fine del film, oltre agli effetti sonori, hanno sentito un rumore reale. "Abbiamo sentito un rumore fortissimo. All'inizio, abbiamo pensato che facesse parte del film, perché eravamo molto presi, ma subito mi è caduto addosso un pezzo di macerie". La donna è rimasta ferita alla spalla, alla schiena, al ginocchio e alla caviglia e ha dichiarato di essere stata fortunata che il pezzo di soffitto non le sia caduto in testa perché era appoggiata al bracciolo.

La donna ha spiegato di aver chiesto un rimborso al cinema, che ha chiamato un'ambulanza per soccorrerla. Ha anche minacciato i gestori di presentare un reclamo dopo che il direttore le aveva chiesto come risolvere il problema. "Ero furiosa... Mi hanno fatto una radiografia. La diagnosi è stata trauma da impatto. Ho anche diversi lividi e ho bisogno di un'altra radiografia alla schiena tra qualche giorno."

Villaverde ha spiegato di essere costretta ad assumere farmaci per l'ansia e il dolore a causa dell'evento. "Ho difficoltà ad andare in posti affollati. Non andavo a cinema da anni. Ci sono andata perché era il mio compleanno, e guarda cos'è successo" ha proseguito, spiegando di non aver ancora presentato reclamo, ma di aver contattato un avvocato perché al momento non può andare al lavoro.

La "maledizione" di Final Destination

Tony Todd in una scena del film

Come apprendiamo dalla recensione di Final Destination Bloodlines, mentre i precedenti capitoli erano incentrati su un personaggio che, grazie a una premonizione, scampa a un terribile incidente per poi venire perseguitato dalla morte, il nuovo film compie un ulteriore passo avanti e introduce conseguenze generazionali. Al centro dell'horror troviamo, infatti, una studentessa universitaria che deve trovare un modo per salvare la propria famiglia e spezzare il ciclo della morte dopo che sua nonna ha salvato molte persone da un incidente anni prima, e che ha avuto generazioni di figli che non avrebbero dovuto nascere.

Successo di pubblico e critica per la pellicola, che contiene l'ultima apparizione del veterano Tony Todd, che ha incassato 182,2 milioni di dollari globali a fronte di un budget di 50 milioni, un vero successo per New Line Cinema e Warner Bros.