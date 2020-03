Final Destination 6, anticipazioni sul reboot: "Cambieremo tutto"

Finalmente spuntano dettagli e anticipazioni sul nuovo Final Destination 6 (reboot del celebre franchise horror), rivelate dal creatore Jeffrey Reddick e dal produttore Craig Perry.

Reddick ha voluto precisare che definire il nuovo capitolo come un reboot "è probabilmente troppo fuorviante", perché suggerisce che i registi "vogliano cambiare tutto": in realtà sarà un Final Destination movie sotto ogni aspetto, assicura Reddick, che prosegue: "Il concept che sta dietro al film è unico. Craig è un maestro nell'arte di inventare scene e soluzioni. Mi ha parlato di un paio di cose che accadranno e che saranno decisamente divertenti. Non sarà un film scadente che sfrutta il marchio di Final Destination."

Perry ha rivelato che il film giocherà con situazioni e spunti presi dal mondo del primo soccorso, dei pompieri e della polizia, insomma "di tutti quelli che hanno a che fare con la morte e sono ogni giorno in prima linea prendendo decisioni che possono causare la vita o la morte delle persone", aggiungendo che il pubblico "non guarderà più una porta girevole allo stesso modo, dopo aver visto il film."

"Siamo abituati a fare affidamento sul loro buon giudizio, sulla loro esperienza e capacità di controllo", ha proseguito Perry. "Quindi perché non mettere queste persone nella situazione da incubo in cui ogni scelta può condurre alla vita o alla morte di loro stessi, invece che degli altri?"

Il franchise, iniziato nel 2000 con uno script originariamente scritto per la serie X-Files, segue le vicende di un giovane che, dopo aver avuto la premonizione di una strage, riesce a salvare se stesso e altre persone dalla Morte, che da allora comincia a perseguitarli e reclamare le loro vite attraverso morti raccapriccianti e dai risvolti imprevedibili.

Un totale di cinque film, che si sono aggiudicati tante critiche quante lodi, le prime per la prevedibilità della trama e per l'inconsistenza dei dialoghi, le secondo per le originali e innovative sequenze di morte, sicuramente uniche nel loro genere. Il pubblico, al contrario, si è sempre mostrato compatto nel confermare il successo della serie al botteghino per ben cinque volte.

Visto il grande ritorno economico degli ultimi due capitoli si è molto discusso circa la possibilità di un Final Destination 6 , ma una certa mancanza di iniziativa da parte degli studios e un ritardo nello sviluppo del progetto hanno fatto sì che i tanti fan rimanessero all'oscuro sul se e sul quando si sarebbe concretizzata la possibilità di un nuovo film. Adesso lo sappiamo con certezza, insieme a qualche dettaglio.