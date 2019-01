The Passage: record di ascolti per la nuova serie FOX

The Passage, la nuova serie FOX, ha ottenuto un nuovo record di ascolti ottenendo al suo debutto sugli schermi italiani ben 347mila spettatori sintonizzati sul primo episodio, il dato migliore registrato sull'emittente negli ultimi tre anni.

Le prime 2 puntate, andate in onda lunedì sera su FOX (Sky,112), hanno inoltre raggiunto in media 315mila spettatori con oltre mezzo milione (595mila) di contatti unici sull'intera serata. FOX è risultato così', nel prime time di ieri, il canale più visto della piattaforma Sky sul target Mixennials (Abbonati Sky 15/44) raggiungendo il 6% di Share Tv. Un lunedì da record per il canale che registra inoltre 43mila spettatori in total day sfiorando lo 0,4% di Share Tv.

The Passage, di cui potete leggere la nostra recensione della nuova storia dedicata all'apocalisse zombie, è incentrato su Project Noah, una struttura medica segreta che sperimenta un pericoloso virus che ha il potenziale per curare ogni malattia e insieme il potere di spazzare via l'intera razza umana. Quando una bambina, Amy Bellafonte (Saniyya Sidney, Barriere), viene scelta come cavia, l'agente federale Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar, Bayside School) ha il compito di scortare la piccola nella struttura dove vengono fatti gli esperimenti. Brad, però, deciderà di assumere un ruolo paterno nei suoi confronti e cercherà di fare il possibile per proteggerla.