Film in uscita al cinema questa settimana: da Scappo a casa a Il Professore e il Pazzo!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Scappo a casa e Il Professore e il Pazzo!

Questo fine settimana in sala si inizia con il drammatico La conseguenza, film che vede protagonista Keira Knightley in una storia ambientata durante la fine del secondo conflitto mondiale. Rachael arriva con il suo unico figlio rimasto ancora in vita ad Amburgo, dove ritrova suo marito Lewis, un militare britannico che ha ricevuto il compito di ricostruire la città. La coppia scopre di dover condividere la casa con i precedenti proprietari, una vedova tedesca e la sua problematica figlia. Vi abbiamo parlato del film nella nostra recensione de La Consueguenza!

Per tutta la famiglia, invece, sarà disponibile la commedia con protagonista Aldo Baglio - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Scappo a casa - mentre per chi è in vena di un film romantico risulterà imperdibile A un metro da te, la drammatica storia di una coppia di adolescenti affetti da fibrosi cistica. Durante il weekend arriva in sala anche un film d'autore quale Peterloo diretto da Mike Leigh e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2018. Tra le altre uscite, invece, spicca sicuramente l'atteso Il professore e il pazzo con Mel Gibson e Sean Penn. Il film è la storia di James Murray, un professore che diede inizio alla realizzazione del famoso dizionario Oxford English Dictionary, un progetto di compilazione tra i più ambiziosi della storia, vi abbiamo parlato di questo titolo anche nella nostra recensione de Il Professore e il Pazzo!

Infine vi consigliamo anche il drammatico Un viaggio indimenticabile con protagonista Nick Nolte e l'atteso film d'animazione My Hero Academia the Movie: Two Heroes. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video: