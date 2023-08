La conseguenza stasera su Canale 5: trama e cast del film con Alexander Skarsgård

Stasera, 11 agosto 2023, Canale 5 ci porta nella Germania del dopoguerra con il film La conseguenza, pellicola dei 2019 diretta da James Kent con Alexander Skarsgårdnel ruolo del protagonista. La sceneggiatura è firmata da Rhidian Brook e Joe Shrapnel, che hanno adattato il romanzo The Aftermath scritto proprio da Rhidian Brook. Le musiche sono di Martin Phipps. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Germania, 1946. Rachael arriva con il suo unico figlio rimasto ancora in vita ad Amburgo, dove ritrova suo marito Lewis, un militare britannico che ha ricevuto il compito di ricostruire la città. La coppia scopre di dover condividere la casa con i precedenti proprietari, una vedova tedesca e la sua problematica figlia.

La conseguenza è stato distribuito in Italia il 21 marzo 2019. In precedenza era stato presentato in anteprima il 26 febbraio 2019 al Glasgow Film Festival

Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo del 2013 The Aftermath, titolo originale del film, scritto da Rhidian Brook. L'autore ha tratto ispirazione dalla sua stessa famiglia per creare la storia. Sua nonna si trasferì in Germania poco dopo la guerra, e Brook ha immaginato come sarebbe stata la vita in una situazione simile.

Nonostante la trama sia ambientata ad Amburgo, in realtà il film è stato girato principalmente a Praga, nella Repubblica Ceca. Gli scenografi hanno ricreato l'atmosfera della città tedesca del dopoguerra utilizzando set e dettagli accurati.

La nostra recensione del film La Conseguenza

La conseguenza è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 27% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 43 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.3 su 10

