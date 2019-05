Film in uscita al cinema questa settimana: da John Wick 3 a Dolor y Gloria!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui John Wick 3 a Dolor y Gloria!

John Wick 3 - Parabellum: una foto del film

Arriva in sala nel fine settimana l'atteso terzo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves, John Wick 3: Parabellum. Nel nuovo capitolo, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di John Wick 3: Parabellum, il protagonista è in fuga con una taglia sulla sua testa di ben 14 milioni di dollari, mentre il mondo degli assassini lo ha ufficialmente scomunicato. John dovrebbe essere già morto, ma il manager del Continental, Winston, gli ha concesso un'ora prima di iniziare la caccia. John sfrutterà ogni arma a sua disposizione per sopravvivere in fuga nelle strade di New York City.

L'altra grande uscita che potrete trovare al cinema è il nuovo film di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas presentato proprio in questi giorni al Festival di Cannes. Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Dolor y Gloria, racconta la storia del regista in declino Salvador Mall attraverso una serie di incontri con il presente e il passato dell'uomo. Per chi ha voglia di ridere, invece, sarà imperdibile l'esilarante commedia Attenti a quelle due con Anne Hathaway e Rebel Wilson, mentre anche i fan dell'horror saranno soddisfatti con Unfriended: Dark Web, sequel del film del 2014. Infine vi consigliamo il drammatico Quando eravamo fratelli, capace di coniugare uno stile realistico con atmosfere suggestive. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video augurandovi buon fine settimana e buona visione! Ecco il video: