Film in uscita al cinema questa settimana: da Noi a Shazam!

Anche questo weekend potrete scegliere tra i film usciti al cinema durante la settimana: il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi segnala i titoli più interessanti e attesi, tra cui Noi e Shazam!

Noi: Madison Curry in una scena del film

Arriva nel fine settimana in sala uno dei film più attesi del 2019, si tratta di Shazam! il nuovo tassello del DC Extended Universe in cui faremo la conoscenza di Billy Batson, un bambino orfano che urlando il nome del potente mago Shazam si trasforma nell'adulto Capitan Marvel (non quello della Casa delle Idee, ovviamente) con tanto di costume e mantello! Ad interpretare il noto alter-ego di Billy è Zachary Levy che per l'occasione ha messo su un bel po' di muscoli, vi abbiamo parlato del film anche nella nostra recensione di Shazam!

Shazam!: Zachary Levi e Mark Strong in una scena del comic-movie

Un altro importante film che troverete al cinema nel weekend è Noi, la nuova fatica di Jordan Peele già regista dell'horror Scappa - Get Out acclamato da pubblico e critica nel 2017. Il film, uno degli horror più attesi del 2019, è la storia della particolare vacanza di Adelaide Wilson alla casa d'infanzia sul mare, qui si traccerà la contrapposizione fra un'affettuosa famiglia americana e un terrificante e misterioso avversario: i sosia di ciascuno di loro. Vi abbiamo parlato di questo film nella nostra recensione di Noi!

Per quanto riguarda il cinema italiano, invece, potrete un vedere un particolare ed inedito film di genere come Dolceroma diretto da Fabio Resinaro ed interpretato da Lorenzo Richelmy e Luca Barbareschi, mentre per qualche tenera emozione consigliamo la visione del film tutto al femminile Book Club - Tutto può succedere con Diane Keaton e Jane Fonda, oppure Il viaggio di Yao interpretato da Omar Sy, il protagonista di Quasi amici. Senza perdere altro tempo vi lasciamo alla visione del nostro filmato, augurandovi buon fine settimana e buona visione al cinema! Ecco il video: