I film erotici stasera in TV

Ecco quali sono i film erotici in onda stasera in TV, venerdì 26 febbraio 2021, dalla commedia di Cine34 al cult firmato Bigas Luna, con Francesca Neri, su Cielo.

Due i film erotici che terranno compagnia, stasera in TV, a quanti desiderano cominciare il weekend davanti al piccolo schermo con qualche racconto a tinte forti.

E in questo venerdì 26 febbraio 2021 sono ancora una volta Cine34 e Cielo a offrire i migliori spunti.

La supplente va in città, stasera su Cine34 alle 21:04

Commedia erotica diretta da Vittorio De Sisti nel 1979, La supplente va in città è il sequel de La supplente e vede Carmen Villani tornare sul set, questa volta nei panni di Rubina, maestrina veneta, non avendo più ricevuto notizie del fidanzato Carlo, conosciuto in occasione della leva militare, parte per Roma per non finire "sedotta e abbandonata".

Rintracciato Carlo, dedito solo al ballo e a se stesso, Rubina lo denuncia per violenza carnale...

Le età di Lulù, stasera su Cielo alle 21:15

Francesca Neri e Javier Bardem ne Le età di Lulu

Cult del cinema erotico d'autore, diretto nel 1990 da Juan José Bigas Luna, con protagonista un'audace Francesca Neri. Fin dall'adolescenza la bella Lulù è turbata dalle questioni che riguardano il sesso. A 15 anni si innamora di Pablo, amico di suo fratello con qualche anno in più, che, accortosi delle sue attenzioni, la inizia ai piaceri del sesso. Pablo parte per gli Stati Uniti ma al suo ritorno è proprio Lulù una delle prime persone che incontra.

Si sposano e il loro matrimonio vive di quella passione per i giochi erotici perversi. Nel loro rapporto entra anche il travestito Ely: la voglia di Lulù di scoprire ogni aspetto del sesso si fa via via più forte. Ma quando decide, per compiacere il marito, di concedersi, bendata, a uno sconosciuto, cominceranno i guai per la coppia e la discesa di Lulù nelle proprie pulsioni sessuali più inconfessabili...

Nel cast anche Javier Bardem.