Le età di Lulù: il cult erotico con Francesca Neri stasera su Cielo

Stasera su Cielo, alle 21:25, si prospetta una serata bollente con Le età di Lulù, film erotico diretto nel 1990 da Juan José Bigas Luna, con protagonista un'audace Francesca Neri.

Fin dall'adolescenza la bella Lulù (Francesca Neri) è turbata dalle questioni che riguardano il sesso. A 15 anni si innamora di Pablo, amico di suo fratello con qualche anno in più, che, accortosi delle sue attenzioni, la inizia ai piaceri del sesso. Pablo parte per gli Stati Uniti ma al suo ritorno è proprio Lulù una delle prime persone che incontra. Si sposano e il loro matrimonio vive di quella passione per i giochi erotici perversi. Nel loro rapporto entra anche il travestito Ely: la voglia di Lulù di scoprire ogni aspetto del sesso si fa via via più forte.

Ma quando decide, per compiacere il marito, di concedersi, bendata, a uno sconosciuto, cominceranno i guai per la coppia e la discesa di Lulù nelle proprie pulsioni sessuali più inconfessabili...