Le età di Lulù, Francesca Neri ricorda: "Fu imbarazzantissimo"

Durante un'intervista di Supercinema Francesca Neri ha confessato le sue prime reazioni alla proposta di recitare ne Le età di Lulù, la pellicola di Bigas Luna, scomparso nel 2013. L'attrice inoltre ha dichiarato che le riprese furono "imbarazzantissime".

Francesca Neri e Javier Bardem ne Le età di Lulu

"All'epoca di Lulù ero molto giovane e quando lessi il copione mi vennero i brividi. Chiesi consiglio al mio fidanzato e decidemmo insieme di accettare. Ai miei ne parlai soltanto dopo aver finito le riprese! Girare fu imbarazzatissimo." Ha spiegato la Neri durante l'intervista.

Per la Neri però il ruolo di Lulù fu essenziale al fine di imporsi alla critica ed al grande pubblico grazie alla sue capacità recitative e alla sua bellezza eterea; la parte inoltre fu molto importante per far conoscere l'attrice italiana anche al pubblico spagnolo.

Maurizio Fantoni Minnella sostiene che Le età di Lulù sia un racconto di formazione sessuale: "Traspare, nella prima parte del film, un tono leggiadro, tipico di chi si affaccia per la prima volta al contatto fisico. Nella seconda tranche, invece, la donna scopre la deriva psicopatologica dell'erotismo estremo."