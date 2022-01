Fight Club: in Cina il film è stato modificato tagliando un'iconica scena e aggiungendo un bizzarro finale

In cina il film Fight Club è stato modificato per essere distribuito in streaming, aggiungendo anche una bizzarra spiegazione finale.

Fight Club è stato distribuito in Cina in streaming, tuttavia il film di David Fincher è stato modificato e sul finale è stata aggiunta una bizzarra schermata per chiarire il destino di Tyler Durden.

La piattaforma Tencent Video ha proposto il lungometraggio del 1999, tuttavia l'opera ha dovuto fare i conti con le feree regole cinesi per quanto riguarda i contenuti audio-video.

Dal montaggio del film Fight Club proposto in streaming in Cina manca la scena in cui Tyler Durden e Marla, interpretati da Edward Norton e Helena Bonham Carter, osservano le esplosioni che avvengono nei grattacieli in vari luoghi della città.

La sequenza non è però l'unico cambiamento: sul finale del film appare sullo schermo una spiegazione di quanto accaduto a Tyler Durden in cui si dichiara: "Attraverso l'indizio offerto da Tyler, la polizia ha capito rapidamente l'intero piano e arrestato tutti i criminali, impedendo con successo che esplodesse la bomba. Dopo il processo, Tyler è stato mandato in un manicomio per ricevere delle cure psicologiche. Nel 2012 è stato dimesso dall'ospedale".

Fight Club: la scritta inserita alla fine del film in Cina

Tutti i contenuti distribuiti in Cina devono essere in linea con le idee del partito comunista. Fight Club ha quindi subito le modifiche per poter essere proposto sugli schermi asiatici. Il finale, in particolare, ha dovuto essere modificato per riflettere l'idea che le forze dell'ordine trionfino sempre sui criminali ed esista una giustizia equa.