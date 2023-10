Festa delle Offerte Prime 2023: la Jurassic World Collection Special Edition a un prezzo stracciato su Amazon

Proprio così, la Jurassic World Collection Special Edition, coi film in 4K Ultra HD + Blu-Ray, è a un prezzo assurdo su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime 2023. Sul sito potete trovarla, attualmente, a 85,20€, con uno sconto del 49% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere maggiori informazioni sul prodotto, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Entrando più nel dettaglio, la Jurassic World Collection Special Edition include: statuette da collezione di Blue & Beta, certificato di autenticità, i 6 film in 4K e Blu-Ray (Jurassic Park, Il mondo perduto: Jurassic Park, Jurassic Park 3, Jurassic World, Jurassic World: il regno distrutto e Jurassic World: Il dominio), e una marea di contenuti speciali dedicati.

Rivivete anche voi la magia di una saga cinematografica che ha segnato per sempre la storia del cinema e la cultura pop mondiale, con una Collection unica nel suo genere e irripetibile, perfetta per trasportare tutta la magia di queste pellicole in casa vostra, e da collezione.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi, inoltre, che la Festa delle Offerte Prime 2023 parte dalla mezzanotte del 10 ottobre, coinvolgendo esclusivamente gli abbonati ad Amazon Prime in 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito, per poi concludersi alle 23:59 dell'11 ottobre.

Festa delle Offerte Prime 2023: i 10 migliori sconti homevideo su Amazon

Gli abbonati al Prime, quindi, hanno l'occasione di recuperare tantissimi prodotti, sia nerd che non, approfittando di queste 48 ore in cui su Amazon possono trovare sconti specifici. Oltre agli oggetti prettamente connessi con la dimensione del collezionismo nerd e cinematografico, infatti, si possono scovare sconti dedicati pure alle costruzioni LEGO e giochi da tavolo in generale, con prezzi diminuiti per l'occasione. Cosa state aspettando?