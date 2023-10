Festa delle Offerte Prime 2023: i 10 migliori sconti homevideo su Amazon

In occasione della sua Festa delle Offerte Prime 2023, Amazon ha dato il via a una serie di offerte dedicate anche all'homevideo. Abbiamo scelto per voi le 10 migliori tra DVD, Blu-ray, 4K UHD, cofanetti e steelbook.

In occasione della Festa delle Offerte Prime 2023 in corso, che si concluderà alle 23.59 dell'11 ottobre, è possibile trovare su Amazon anche alcune offerte molto interessanti riguardanti l'homevideo, con tanti prodotti a prezzi scontati. Questo evento coinvolge esclusivamente gli abbonati a Prime in 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

Ancora poco tempo di shopping dunque per gli abbonati ad Amazon Prime, che oltre a una lista lunghissima di occasioni e offerte, ne potranno appunto trovare parecchie anche tra DVD, Blu-ray e 4K UHD, senza trascurare le amate Steelbook da collezione, in queste ore disponibili a prezzo ribassato. La mole di prodotti è notevole, ma noi ne abbiamo selezionati 10 per voi, così da potervi offrire una prima panoramica sulla Festa delle Offerte Prime 2023 di Amazon.

1) Star Wars - Cofanetto La Saga di Skywalker completa (18 Blu Ray)

Occasione d'oro per chi vuole immergersi nella sempreverde saga di Star Wars. In occasione della Festa delle Offerte Prime 2023, Amazon propone al prezzo scontato di 73,14€ l'incredibile cofanetto Star Wars - La Saga di Skywalker completa, un'edizione prestigiosa con ben 18 blu-ray. In pratica tutta la Saga di Skywalker con la raccolta delle 3 trilogie in un unico prodotto arricchita con 9 bonus disc. Dalla discesa del giovane Anakin Skywalker al lato oscuro, all'ascesa della Resistenza e alla loro lotta per riportare la pace nella galassia, la storia di una generazione giunge a una conclusione avvincente.

2) Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta (Steelbook 4K UHD + Blu-ray)

C'è un'edizione da collezione imperdibile per il capostipite della saga con Harrison Ford, l'amatissimo Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta. Il film di Steven Spielberg è infatti disponibile in una bellissima steelbook a due dischi, che contiene anche la versione del film nel formato video più smagliante, il 4K UHD, oltre a quella blu-ray. Ebbene il film nel quale Indy e la sua impavida ex-fiamma Marion Ravenwood schivano trappole esplosive, combattono i Nazisti e affrontano i serpenti nel loro incredibile viaggio intorno al mondo alla ricerca della mistica Arca dell'Alleanza, si trova su Amazon a soli 20,69€, con un notevole sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime 2023

3) Mission Impossible 1-6 Collection (DVD)

La saga completa dei film di azione con Tom Cruise a un prezzo davvero imbattibile. In occasione della Festa delle Offerte Prime 2023, Amazon offre il cofanetto Mission Impossible 1-6 Collection a soli 14,89€. All'interno dell'edizione sei DVD con i film della saga con Tom Cruise, ovvero Mission: Impossibile I, Mission: Impossibile II, Mission: Impossibile III, Mission: Impossibile - Protocollo Fantasma, Mission Impossibile: Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout.

4) Spider-Man: Un Nuovo Universo (4K UHD+Blu-Ray)

Il film che ha rivoluzionato il cinema di animazione e ha proposto l'uomo ragno in una veste totalmente nuova, nel formato video più evoluto. In occasione della Festa delle Offerte Prime 2023, l'edizione di Spider-Man: Un Nuovo Universo a due dischi è disponibile a soli 14,99€. All'interno il film sia nella superba versione 4K UHD che in quella blu-ray.

5) Spider-Man: Un Nuovo Universo in DVD

Se invece per lo stesso film vi accontentate della versione DVD, sappiate che lo sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime 2023 è davvero pazzesco. Il DVD de Spider-Man: Un Nuovo Universo è infatti in queste ore in offerta su Amazon a soli 4,90€, un'occasione davvero imperdibile per chi si accontenta della versione standard di questo capolavoro dell'animazione.

6) Dexter Stagioni 1-8 (Box 35 DVD Serie Completa)

La Festa delle Offerte Prime 2023 offre la possibilità di portarsi a casa a un prezzo incredibile tutte le otto stagioni di Dexter, una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni, prodotta dal 2006 al 2013. L'imperdibile cofanetto con la serie completa e ben 35 DVD con tutte le storie del "giustiziere notturno", è in vendita su Amazon a soli 41,29€.

7) Black Hawk Down - 4K Steelbook (4K UHD + 2 Bd Hd)

Le steelbook sono sempre un must per gli appassionati e i collezionisti. Figurarsi quelle di grandi film come Black Hawk Down. La Steelbook del film di Ridley Scott a tre dischi, con all'interno le versioni del film in 4K UHD e blu-ray, è in vendita su Amazon al prezzo scontato di 21,09€. La guerra dura e cruda raccontata attraverso un'emozionante storia vera. 3 ottobre 1993, Magadiscio. Circa cento militari scelti dell'esercito americano rimangono intrappolati nel cuore della cittò africana e la loro missione si trasforma in un inferno.

8) Everything Everywhere All At Once (blu-ray)

Il film definitivo sul multiverso, vincitore di ben sette statuette agli ultimi premi Oscar, visivamente potente, provocatorio, emotivamente incalzante: Everything Everywhere All at Once è adesso disponibile in blu-ray su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2023 a soli 14,90€, l'occasione giusta per scoprire o riscoprire il film dell'anno, pluripremiato nei più prestigiosi festival di ogni parte del mondo

9) Sherlock Definitive Edition (Stagione 1-4 + L'Abominevole Sposa) DVD

Le prime quattro stagioni di una serie tv di successo come Sherlock, con in aggiunta il film L'abominevole sposa e ben 7 cards esclusive da collezione. Questo il contenuto del cofanetto Sherlock Definitive Edition, che contiene ben 10 DVD e in queste ore è in offerta su Amazon al prezzo di 19,99€.

10) Sons Of Anarchy - La Serie Completa (30 DVD)

Ben 30 DVD in un maxi cofanetto con la serie completa elle sette stagioni di Sons of Anarchy. La cittadina californiana di Charming sarebbe un posto qualsiasi se non fosse governato dalla gang dei Sons of Anarchy Motorcycle Club. Centauri supertatuati che dettano legge fra idealismo, traffico di armi e operazioni illegali, rigorosamente a bordo delle loro Harley Davidson. Sette stagioni da rivivere e un cofnetot che su Amazon si trova a soli 67,77€.