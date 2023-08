Ferrari: l'accordo di Michael Mann con SAG-AFTRA, Adam Driver e Penelope Cruz saranno a Venezia 2023?

Concluso l'accordo tra i produttori di Ferrari, atteso film biografico diretto da Michael Mann, e il sindacato degli SAG-AFTRA. Nonostante lo sciopero in corso, la pellicola ha ottenuto il permesso di fare promozione, il che significa che le star Adam Driver e Penelope Cruz potrebbero essere presenti alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 insieme a Mann, dove il film avrà la sua premiere mondiale in concorso per poi chiudere il New York Film Festival.

Il motivo di tale licenza del sindacato sta nel fatto che il film è prodotto da una compagnia indipendente, Neon. Ferrari non è il primo grande titolo a beneficiarne visto che il permesso di promuovere il film è stato già garantito a DogMan di Luc Besson e The Unknown Country, interpretato da Lily Gladstone. Ma è sicuramente il più atteso e blasonato, con un cast stellare che include anche Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O'Connell e Gabriel Leone, tra gli altri. C'è sempre il rischio che siano, però, i talent a rinunciare alla promozione in solidarietà ai colleghi, perciò al momento niente è garantito.

Il montatore Pietro Scalia, ospite al Locarno Film Festival 2023, attualmente in corso, ha specificato che Ferrari non sarà un biopic, a differenza di quanto credano molti. Ambientato il giorno di Natale del 1957, il film di Mann ritrae l'ex pilota di Formula 1 Enzo Ferrari in crisi. L'azienda che lui e sua moglie Laura (Penelope Cruz) hanno costruito dal nulla dieci anni prima è a rischio fallimento. Il loro matrimonio instabile è devastato dal dolore per la perdita del loro unico figlio, e l'ex pilota deve fare i conti col riconoscimento di una figlia illegittima, Lina Lardi. La passione dei suoi piloti per vincere li spinge al limite. Tutti i loro destini convergono in una gara, l'insidiosa Mille Miglia.

Il film di Michael Mann è ispirato al romanzo autobiografico di Brock Yates Enzo Ferrari: The Man and the Machine.